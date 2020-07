NRW: Schlimme Kollision auf Kreuzung – 6 Menschen verletzt!

Unfall in Marl/NRW: Zwei Autos sind auf einer Kreuzung kollidiert. (Symbolbild)

Recklinghausen. Am Freitag sind zwei Autos in Marl (NRW) kollidiert. Dabei wurden sechs Menschen zum Teil schwer verletzt.

Am Morgen fuhr ein 67-Jähriger aus Marl mit seinem Wagen auf der Spiekerooger Straße in Richtung Hülsstraße. An der Kreuzung wollte er nach links auf die Hülsstraße einfahren.

NRW: Schlimme Kollision in Marl – sechs Verletzte nach Autounfall

Dort war zu diesem Zeitpunkt ein 39-järhriger Autofahrer aus Herten in Richtung Marl unterwegs. Beide Fahrer versuchten, der drohenden Kollision auszuweichen, doch der Crash war nicht mehr zu verhindern.

Auf der Clara-Wieck-Straße kollidierten die beiden Autos.

Sechs Menschen nach Crash an Kreuzung verletzt

Bei dem Unfall wurde die 60-jährige Beifahrerin des Marlers schwer verletzt, der 39-Jährige aus Herten und seine 54-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Zwei weitere Insassen (34 und 68 Jahre alt) auf dem Rücksitz wurden ebenso schwer verletzt. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Abschleppdienst muss Autos entfernen

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 19.000 Euro. (vh)