NRW: Nächste Hiobsbotschaft für Fans von Michelle, Olaf der Flipper und Co.! Schlager-Festival kurzfristig abgesagt

Es ist die zweite Hiobsbotschaft für Schlager-Fans innerhalb kürzester Zeit. Nachdem das Event „Schlager unter Palmen„, bei dem Michael Wendler sein Comeback auf der Bühne feiern wollte, abgesagt wurde, folgt nun die nächste Absage aus NRW.

Am 19. August 2023 sollte das erste Schlager-Festival am Niederrhein stattfinden. Doch nur wenige Tage vor Beginn nimmt der Veranstalter das Event plötzlich aus dem Verkehr.

NRW: Schlager-Festival abgesagt!

„Aus organisatorischen und künstlerischen Gründen“ müsse der Veranstalter das Schlagerfestival im EisSport & EventPark kurzfristig absagen, so die knappe Erklärung. Auftreten sollten unter anderem namhafte Stars wie Michelle, Olaf der Flipper und Eloy De Jong.

Besucher, die sich bereits ein Ticket für die Musik-Veranstaltung in Grefrath gekauft haben, können die Karte ausschließlich beim Veranstalter wieder zurückgeben. Um das Geld zurückerstattet zu bekommen, müsse ein entsprechendes Formular per Post eingereicht werden. Einzige Alternative wäre, die gekauften Schlager-Festival-Karten gegen Tickets für die 2. „GO90“ am 25. Mai 2024 im EisSport & EventPark beim Veranstalter zu tauschen.

Trotz der Absage müssen Schlager-Fans nicht den Kopf hängen lassen. Denn am 2. September gibt es bereits die nächste Chance in NRW, die Sänger auf der Bühne zu sehen. Denn bei dem Event „Inselfieber“ in Oberhausen treten Michelle und Co. neben zahlreichen Mallorca-Stars ebenfalls auf. Tickets gibt es auch noch.