Mann sticht auf Ehepaar in NRW ein ++ Frau tot ++ Ehemann in Lebensgefahr

Brutale Bluttat am Samstagmorgen (25. Oktober) in Schalksmühle (NRW). Nach ersten Informationen ist ein Ehepaar in den frühen Morgenstunden mit einem Nachbarn (60) aneinandergeraten.

Im Streit soll der 60-jährige Anwohner ein Messer gezückt und auf das Paar eingestochen haben. Für eine 73-jährige Frau sollte jede Hilfe zu spät kommen. Auch ihr Ehemann (75) erlitt schwerste Verletzungen, schwebt nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis in Lebensgefahr.

Tödlicher Streit in NRW: Mordkommission ermittelt

Der Notruf bei der Polizei ging gegen 8.25 Uhr ein. Polizei und Feuerwehr eilten daraufhin sofort zur angegebenen Adresse im Schalksmühler Stadtteil Reeswinkel. Hier fanden die Einsatzkräfte die schwerstverletzte Frau vor, begannen sofort mit der Reanimation – doch vergeblich. Die 73-Jährige hatte zu viel Blut verloren und erlag noch am Tatort ihren Stichverletzungen.

Der lebensgefährlich verletzte Ehemann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das medizinische Personal kämpft in der Klinik um sein Leben. Den Tatverdächtigen konnten Beamte noch vor Ort festnehmen.

Warum musste die 73-Jährige in NRW sterben?

Wie es zu der tödlichen Auseinandersetzung kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, um die Hintergründe zu ermitteln.

