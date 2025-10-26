Endlich gute S-Bahn-Nachrichten – Pendler in NRW warten seit fast zwei Jahren darauf

Diese Nachricht dürfte viele Pendler in NRW aufatmen lassen: Am 14. Dezember soll die S6 endlich wieder zwischen Essen-Kettwig und Ratingen Ost rollen. Damit endet eine fast zweijährige Geduldsprobe, die nach dem schweren Hangrutsch im Januar 2024 begann.

Der Schaden war enorm, die Strecke lange unpassierbar. Seit Monaten liefen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren – teils auch nachts. Besonders kritisch war der Bereich rund um den Tunnel zwischen Hösel und Essen-Kettwig, wo der Hang abgerutscht war. Hier musste die Bahn weit mehr tun als nur reparieren.

Sanierung der S6: Ein Mammutprojekt

Für die neue Hangsicherung plante die Bahn zusätzliche Maßnahmen – inklusive Planfeststellungsverfahren. Neue Bohrpfahlwände, Entwässerungssysteme und eine Stützstruktur auf 10.000 Quadratmetern sollen künftig verhindern, dass sich der Hang erneut bewegt. Gleichzeitig wurden Gleise, Oberleitungen und das Schotterbett komplett erneuert.

Im Juni kam grünes Licht von den Behörden, und die Baukolonnen rückten an. Seitdem wurde tonnenweise Erde bewegt, Stahl verbaut und Wasser umgeleitet. „Unser größtes Problem ist das Wasser“, sagte Projektleiterin Marija Sunjevaric. Die Trasse liegt in einer Mulde und muss bei Starkregen gleich aus mehreren Richtungen entwässert werden.

Sicherheit und Technik im Fokus

Damit das künftig klappt, setzt die Bahn auf ein neues System. „Wir setzen in Zukunft auf eine kontrollierte Entwässerung“, erklärte Kai Hippler, Leiter der Investitionsplanung. „Das Wasser wird aufgefangen, über Kaskaden am Hang entlang geführt und hinter dem Tunnel Hösel zeitverzögert in den Oberweger Bach geleitet.“

Neben der Hangsicherung nutzte die Bahn die Gelegenheit, zusätzliche Projekte vorzuziehen. So wurden alte Stellwerkstechniken überprüft und vorbereitet, damit die S6 künftig einheitlich elektronisch gesteuert werden kann. Ursprünglich war das erst für 2028 geplant – nun laufen die Vorarbeiten bereits, wie die „Rheinische Post“ berichtet.

Neue Gleise, neue Weichen: Neue Hoffnung für die S6

Rund 15 Kilometer neue Gleise, 24.600 Schwellen und 30.000 Tonnen Schotter wurden verbaut. Auch 80 Kilometer Kabel, neue Schächte und Fundamente für Signalmasten kamen hinzu. Selbst die Weichen vor und hinter dem Tunnel Hösel wurden erneuert, während parallel Vegetationsarbeiten und Leitungsprüfungen stattfanden.

„Wir sind im Plan“, versicherten Sunjevaric und DB-Manager Hans Mattevi. Besser noch: Alles läuft so reibungslos, dass die S6 ein halbes Jahr früher starten kann als vorgesehen. Bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember bleibt der Ersatzverkehr zwar bestehen, doch danach kehrt endlich Normalität zurück. Kritische Stimmen, die schnellere Lösungen forderten, weist die Bahn zurück. Das Planfeststellungsverfahren sei zwingend nötig gewesen, betont sie.