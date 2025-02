Schüsse in NRW ++ Opfer sackt in sich zusammen ++ Hubschrauber-Einsatz

Dramatische Szenen am Donnerstag (20. Februar) in Ruppichteroth. In der kleinen Gemeinde im Süden von NRW sind am Nachmittag Schüsse gefallen.

Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie extrem laute Geräusche gegen 14.25 Uhr im Ortsteil Stranzenbach gehört hatten. Im Bereich der Straßen Zum Weiher/Zum Weiherbusch entdeckten die Zeugen dann das Opfer (24) der Tat.

Schüsse in NRW: 24-Jähriger schwerstverletzt

Die Schüsse haben die Menschen in dem beschaulichen NRW-Dorf am Donnerstagnachmittag in Panik versetzt. Unter dem Eindruck der Zeugenaussagen forderte die Leitstelle der Polizei umgehend einen Rettungshubschrauber an.

Bis zum Eintreffen des Helikopters wurde der 24-Jährige am Ort des Geschehens vom Rettungsdienst erstversorgt. Danach kam er auf schnellstem Wege in die Klinik. Hier kämpft das medizinische Personal um das Leben des Mannes, der nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen davongetragen hat. Die Beamten nahmen derweil die Verfolgung des mutmaßlichen Schützen auf.

74-Jähriger flieht vom Tatort

Zeugen hatten noch beobachtet, wie ein Auto vom Tatort geflüchtet war. Den Wagen konnten die Einsatzkräfte kurz danach in der Nähe des Tatorts stellen. Darin ein 74-jähriger Mann, der nun als dringend tatverdächtig gilt.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei muss jetzt die Hintergründe der Tat in dem kleinen NRW-Dorf aufklären. Bislang ist unklar, ob sich Opfer und Tatverdächtiger kannten und welches Motiv der 74-Jährige gehabt haben könnte.

Neben der Spurensicherung am Tatort und den weiteren Ermittlungen zu Tatablauf und Hintergründen ist die Mordkommission auch auf der Suche nach weiteren Zeugen des Geschehens. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben in dem Fall machen? Dann melde dich bitte bei den Ermittlern unter der Nummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de.