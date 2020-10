NRW: Rückruf von Käse – es drohen gefährliche Verletzungen!

Käse-Rückruf in NRW und ganz Deutschland. (Symbolbild)

In NRW und den anderen Bundesländern ist ein Käse in Umlauf gekommen, in dem Metallteile stecken könnten.

Deswegen ruft der Hersteller Garmo nun bundesweit, und damit auch in NRW, den Zopf-Käse der Marke Gazi zurück.

Zopfkäse wie dieser, allerdings von der Firma Gazi, wird zurückgerufen. (Symbolbild) Foto: imago images/Steinach

Käse-Rückruf in NRW und ganz Deutschland

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich kleine Metallpartikel darin befänden, teilte das Stuttgarter Unternehmen mit.

Betroffen sind - unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum - folgende Produkte:

GAZi Yumak Örgü Peyniri - Fein geschnittener Zopfkäse ca. 200g vakuumiert

GAZi Yumak Örgü Peyniri - Fein geschnittener Zopfkäse 200g vakuumiert

GAZi Örgü Peyniri – Zopfkäse - 40% Fett i. Tr. ca. - 250g vakuumiert

Käse der Marke ALSUHUL: Chilal – 40 % Fett i. Tr. - ca. 200g vakuumiert

Belieferte Unternehmen hätten die Ware bereits aus dem Verkauf genommen, hieß es.

Du fühlst dich unwohl nach Verzehr des Käses? Suche einen Arzt auf

Kunden würden den Kaufpreis bei Rückgabe bereits gekaufter Produkte erstattet bekommen.

Wer diesen Käse verzehrt hat und sich unwohl fühlt, sollte einen Arzt aufsuchen. (fb/dpa)