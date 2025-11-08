Top-Event kommt nach NRW – Fans müssen sich beeilen, sonst haben sie keine Chance

Ein echtes Spektakel kehrt zurück: Nach der ausverkauften Jubiläumstournee 2025 begeistert Rhythm of the Dance auch 2026 erneut Fans in ganz Deutschland! Atemberaubende Tänzer, pulsierende Live-Musik und beeindruckende Lichtshows nehmen das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise durch 2000 Jahre irische Kultur und Geschichte.

Leidenschaft und pure Energie warten in Städten wie Essen, Duisburg und Mönchengladbach – sei dabei!

NRW erlebt irische Meisterklasse

Nach dem ausverkauften Erfolg der Jubiläumstournee 2025 ist Rhythm of the Dance zurück! Die irische Tanz- und Musikshow verspricht 2026 wieder atemberaubende Einblicke in die lebendige irische Kultur. Flinke Füße, traditionelle Klänge und moderne Inszenierungen nehmen das Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch 2000 Jahre irische Geschichte.

++ Auch spannend für dich: Hündin Kira leidet zitternd in NRW-Tierheim – Video hat sofortige Konsequenzen ++

Nicht nur Fans in Duisburg dürfen sich freuen, auch Essen und zahlreiche andere Städte in Deutschland werden Teil des Spektakels. „Dies ist das neue Zeitalter der irischen Musik und des irischen Tanzes“, sagt Choreograf James Greenan. Die Show verbindet Tradition und Moderne mit mitreißenden Live-Sounds, lichtgewaltigen Effekten und fantasievollen Kostümen.

Irisches Feuer: Duisburg feiert Rhythm of the Dance

Die mittlerweile weltberühmte Produktion hat mit ihren packenden Rhythmen und unglaublichen Tänzen Millionen Menschen in 50 Ländern begeistert. Pulsierende Energie, synchronisierte Bewegungen und die Vielfalt außergewöhnlicher Instrumente wie Uileann Pipes und Bodhran zeigen, warum Rhythm of the Dance zu den TOP 3 der irischen Stepptanzshows gehört. Auch Duisburg kann sich auf ein Highlight freuen!

Die Live-Band der Show schafft Gänsehautmomente. Ob Geigen, Flöten oder die irische Rahmentrommel – jeder Takt bringt pure Emotionen. Die Crème de la Crème der Tänzer und Musiker verwandelt den Abend in ein Feuerwerk aus Kraft und Eleganz. Auch Duisburg bietet die perfekte Kulisse für eine unvergessliche Nacht voller Magie und Energie.

Mehr News aus NRW:

Fans sollten sich jedoch sputen: Der Vorverkauf für die Shows in NRW & Co. begann bereits im März 2025. Tickets gibt es ab 44,95 Euro in allen bekannten Vorverkaufsstellen und Online unter www.eventim.de oder www.reservix.de. Der Januar 2026 ist der Monat für alle, die Lust auf einen irischen Abend der Extraklasse in Städten wie Essen, Duisburg und Mönchengladbach haben.

Mit ihrer internationalen Erfolgsgeschichte hat Rhythm of the Dance bereits unzählige Auszeichnungen erhalten und überzeugt auch abseits des Stepptanzes. Von China bis Duisburg begeistert die Mannheimer Tour jede Generation – ohne Sprachbarrieren, aber voller Leidenschaft und Emotionen. Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell ein Ticket sichern!