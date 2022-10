NRW: Auto in zwei Teile gerissen – Mann und zwei Kleinkinder tot

Furchtbare Tragödie am Montagnachmittag (24. Oktober) in NRW. Gegen 16 Uhr wollte ein Mann mit seinem Audi A6 einen Traktor in Rheurdt Schaephuysen (NRW) überholen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen geriet in den Grünstreifen und schleuderte ungebremst gegen einen Baum. Durch die immense Wucht des Aufpralls wurde das Auto in zwei Teile gerissen. Sowohl der Fahrer als auch drei weitere Insassen des Fahrzeugs erlitten schwerste Verletzungen. Für drei von ihnen – darunter zwei Kleinkinder – sollte jede Hilfe zu spät kommen.

NRW: Tödlicher Unfall – bei starkem Regen

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, bot sich in einen ein Anblick des Schreckens. Beide Kleinkinder und der Fahrer waren nicht mehr zu retten. Sie hatten in dem völlig zerfetzten Wrack ihr Leben gelassen. Der vierte Insasse erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte das Unfallopfer in eine Spezialklinik. Dort kämpft das medizinische Personal um das Leben des Mannes. Seelsorger und der polizeiliche Opferschutzes überbrachten derweil die tragische Nachricht an die Angehörigen der Opfer.

Autofahrer verliert Kontrolle – bei starkem Regen

Zur Identität der Opfer – ob es sich bei dem Fahrer um den Vater der Kinder handelte- konnte die Polizei am Montagabend auf Nachfrage von DER WESTEN noch keine Angaben machen.

Noch ist außerdem völlig unklar, wie genau es zu dem tragischen Unfall auf der Straße Lind in Richtung Tönisberg kommen konnte. Fest steht: Es hatte gerade stark angefangen zu regnen. Möglich, dass der Unfallwagen bei nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Den Bremsweg dürfte der Regen allemal verlängert haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.