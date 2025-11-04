Schlimmes Unglück in NRW – Autofahrer kämpft um sein Leben

Fürchterliches Unglück am Sonntagabend (3. November) in NRW. Nach Informationen von DER WESTEN ist es gegen 19.20 Uhr zu einer folgenschweren Kollision zweier Autos auf der Weseler Straße (B58) in Rheinberg-Borth gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei im Kreis Wesel zufolge ist eines der beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Kurz danach krachten die beiden Pkw frontal gegeneinander. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem großen Aufgebot an.

Autofahrer bei Unglück in NRW lebensgefährlich verletzt

Die Polizei NRW konnten bereits rekonstruieren, dass der schwarze beteiligte Wagen in Richtung Wesel unterwegs war, ein silberner Kleinwagen hingegen in Richtung Moers. Welches der beiden Fahrzeuge seine Fahrbahn verlassen hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Fest steht: Durch die Wucht des Aufpralls wurde das silberne Auto über den Gehweg geschleudert und kam kurz vor einer Hauswand zum Stehen.

Zwei Menschen kämpfen nach einem Unfall in NRW um ihr Leben. Foto: Justin Brosch

Der Fahrer (42) wurde am Steuer seines Wagens eingeschlossen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten schweres Gerät, um den 42-Jährigen aus dem Wrack zu befreien. Er hat nach Angaben der Polizei Wesel lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort, kam das Unfallopfer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, kämpft hier um sein Leben.

Polizei ermittelt nach schwerem Unfall in NRW

Auch der Fahrer (35) des schwarzen Pkw musste behandelt werden. Er kam nach Angaben der Polizei allerdings mit leichten Verletzungen davon.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs haben die Beamten Experten eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams angefordert. Während der Spurensicherung bei strömendem Regen musste die Weseler Straße über Stunden gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang unter der Nummer: 0281-107-0.