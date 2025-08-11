Plage am Rhein in NRW: „In manchen Fällen kommt es zu Angriffen“

Nilgänse entwickeln sich in NRW zu einem großen Problem. Sie hinterlassen viel Kot und drängen andere Wasservögel zurück. Städte, Landwirte und Naturschützer versuchen, die Ausbreitung der Tiere einzudämmen.

Das ZDF zeigt dazu am 10. August um 15.45 Uhr eine Doku in der Reihe „planet e“. Die Tiere wurden 1981 erstmals an der niederländischen Grenze gesichtet. Seitdem haben sie sich schnell verbreitet und sind auch in NRW angekommen. Vor allem Städten setzen die Vögel zu.

Plage am Rhein in NRW

Ihre Population wächst stark, und das Problem verschärft sich. Nilgänse verschmutzen Parks, verdrängen andere Wasserbewohner und gelten als aggressiv. Um die Plage in NRW zu bekämpfen, setzen einige Städte auf gezielte Jagd. Bisher blieb diese Maßnahme aber ohne Erfolg.

Besonders entlang des Rheins breiten sich Nilgänse aus und ziehen weiter nach Osten. Auch Landwirte in NRW klagen über die Schäden, die die Vögel anrichten. Sie fressen junge Pflanzen auf den Feldern. Die Doku begleitet außerdem Forschungsteams, die das Verhalten der Nilgänse untersuchen.

„In manchen Fällen kommt es zu Angriffen“

Ornithologin Dr. Friederike Woog betont: „Nilgänse zeigen ein deutliches Revierverhalten. In manchen Fällen kommt es zu Angriffen, vor allem wenn Jungtiere geschützt werden müssen. Einzelne Tiere können aber generell aggressiv auftreten und andere Wasservögel sogar töten.“

Die zunehmende Zahl der Nilgänse bleibt eine Herausforderung in NRW. Städte und Forschung suchen weiter nach Lösungen, um das Problem wirksam zu bekämpfen. Die Dokumentation „Die Nilgans-Plage“ steht ab dem 8. August auf zdf.de zur Verfügung.

