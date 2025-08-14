Erschreckender Fund im Rhein! NRW-Minister schlägt Alarm

Forscher haben in NRW erstmals Mikroplastik gezielt in Abwassern von Industrieanlagen gefunden. Besonders betroffen sei der Rhein, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima (LANUK) berichtet. Die Ergebnisse der Untersuchung schockieren. „Industriebetriebe leiten Mikroplastik offenbar direkt in den Rhein“, so die Pressemeldung des Landes NRW.

Mikroplastik in Abwässern: NRW alarmiert

Die Konzentrationen schwanken stark. Direkt an Industriestandorten fanden die Wissenschaftler zwischen 0,95 und 2.571 Plastikpartikel pro Kubikmeter Abwasser. Im Rhein entdeckten sie zwischen 0,6 und 3,6 Teilchen pro Kubikmeter Wasser. Die Werte zeigen, dass nicht nur diffuse, sondern auch direkte Einleitungen eine erhebliche Rolle spielen.

NRW-Umweltminister Oliver Krischer sieht dringenden Handlungsbedarf. Die Verschmutzung sei ein klares Alarmsignal, wie „Ruhr24″ berichtet. „Mikroplastik darf nicht zusammen mit dem anfallenden Abwasser in die Gewässer eingeleitet werden“, fordert Krischer. Auch Verluste bei Produktion und Transport müssten vermieden werden. Er sieht Produzenten, Betreiber und Logistikfirmen in der Verantwortung.

NRW erreicht wissenschaftlichen Durchbruch

LANUK-Präsidentin Elke Reichert erklärt die Bedeutung der Forschung in NRW. „Wir haben erstmals erfolgreich direkt in den Abwasserströmen von Industriestandorten Proben auf Beads und Pellets genommen“, berichtet sie. Auch die technische Komplexität der Analysen hebt sie hervor. Die gewonnenen Daten sollen die Grundlage für strengere Vorschriften schaffen.

NRW hat mit dieser Studie wichtige Erkenntnisse über die Quellen von Mikroplastikverschmutzung gewonnen. Die Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit strenger Maßnahmen. Forscher und Politiker in NRW fordern klare Verantwortung von Industrie und Logistik. Auch technische Fortschritte sind entscheidend, um die Plastikbelastung in Gewässern wie dem Rhein nachhaltig zu reduzieren.

