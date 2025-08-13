Neues Verbot im Rhein! NRW-Stadt verhängt saftiges Bußgeld

Das Schwimmen im Rhein ist in Düsseldorf ab dem 14. August verboten. Die Stadt reagiert damit auf die großen Gefahren. Verstöße können ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro nach sich ziehen.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hofft, so weitere Badeunfälle zu verhindern: „Es ist unser ausdrückliches Ziel, weitere Badeunfälle im Rhein in Düsseldorf zu verhindern.“ Das Verbot umfasst Aktivitäten im Wasser, die Freizeit-, Erholungs- oder Sportzwecken dienen.

Verordnung schützt am Rhein

Ausnahmen gelten für Rettungseinsätze, behördliche Aufgaben sowie genehmigte Veranstaltungen. Fischerei und Bootsverkehr bleiben erlaubt. Ordnungsdezernent Christian Zaum erklärt, dass NRW eine klare rechtliche Grundlage für die Ordnungskräfte braucht. Nur so könne man Verstöße effektiv ahnden und menschliches Leben schützen.

Die Stadt Düsseldorf informiert schon lange über die Gefahren. Sie hat im Stadtgebiet mehrere Warnschilder sowie präventive Kampagnen eingeführt. Auf digitalen Werbeflächen und über Social Media sensibilisierte sie Bürgerinnen und Bürger. Bürgern in NRW stehen Dokumenten-Pakete mit Druckmaterialien zur Verfügung, um Warnungen eigenständig weiterzugeben.

Baderegeln in NRW: Leben schützen

Der Rhein stellt mit seiner starken Strömung, wechselnden Wasserständen und Wellenschlag eine enorme Gefahr dar. Selbst erfahrene Schwimmer sind nicht sicher. Badeunfälle gefährden nicht nur die Schwimmer, sondern auch Retter. Die Stadt fordert den Bund und NRW weiterhin auf, tragfähige Lösungen zum Schutz entlang des Rheins zu schaffen.

Düsseldorf konnte per Erlass eines eigenen Verbots handeln, da es keine umfassende gesetzliche Regelung auf Bundes- oder Landesebene in NRW gibt. Mit dieser Initiative will Düsseldorf verhindern, dass tödliche Badeunfälle weiter zunehmen. Das Verbot zeigt, dass die Landeshauptstadt Verantwortung übernimmt und sich auf Zusammenarbeit mit NRW stützt.

