Hersteller aus NRW zieht die Reißleine – Kunden von Rewe und Edeka werden es bemerken

Schlechte Nachrichten für Kunden von Edeka und Rewe: Die Fruchtsäfte des regionalen Herstellers Fruchtwerk Milke aus NRW verschwinden aus den Regalen. Das Unternehmen aus Bad Sassendorf hat Insolvenz angemeldet. Der Grund ist ein Engpass beim wichtigsten Zulieferer, der keine Rohware mehr liefern konnte.

Ohne Äpfel, Birnen oder Rhabarber war eine Produktion schlicht nicht möglich. Dazu kamen hohe Transportkosten, die wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machten. Inhaber Florian Milke musste im September 2025 deshalb den Gang in die Insolvenz antreten. Besonders betroffen sind die 16 Mitarbeiter des Betriebs in NRW.

Edeka und Rewe in NRW betroffen

Die Fruchtsäfte waren vor allem in den Filialen von Edeka und Rewe in NRW beliebt. Doch die Bürger müssen sich jetzt auf leere Regale einstellen. Einen vergleichbaren Ersatz wird es kurzfristig nicht geben, was besonders für Freunde regionaler Produkte ärgerlich ist.

Auch Hofläden und Direktvermarkter sind von der Insolvenz betroffen. Das Fruchtwerk bot einen Lohnmost-Service, den zahlreiche Landwirte nutzten. Dieser Service, bei dem Bauern ihr Obst zu Saft verarbeiten ließen, steht nun nicht mehr zur Verfügung.

Produzent aus NRW muss aufgeben

Seit 2014 setzte das Fruchtwerk Milke auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Die Produkte erfreuten sich großer Beliebtheit, vor allem wegen ihrer hohen Qualität. Doch die Insolvenz zeigt, wie schwer auch kleinere Betriebe wirtschaftlich überleben können, wenn Zulieferer ausfallen.

Florian Milke hofft dennoch auf einen neuen Anfang: „Ein Neustart nach einer möglichen Restrukturierung sei nicht ausgeschlossen“, äußerte er gegenüber dem „Soester Anzeiger“. Ob und wann die Produktion wieder aufgenommen wird, bleibt jedoch offen.