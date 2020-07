NRW: Rettungsaktion am Pool – einfach verrückt, wer da auf dem Wasser treibt

Verrückte Rettungsaktion in NRW! Was schwimmt da im Pool? (Symbolbild)

Verrückte Rettungsaktion in NRW!

Die Feuerwehr Kleve konnte kaum glauben, was da auf dem Wasser eines Schwimmbeckens trieb. Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, wurde sie zu einer außergewöhnlichen Rettungsaktion in einen Garten in NRW gerufen. Doch was war eigentlich passiert?

NRW: Rettungsaktion am Pool

Als die Rettungskräfte vor Ort ankamen entdeckten sie ein kleines Reh in einem in den Boden eingelassenen Pool. Das Tier hatte sich in der Kunststoffplane des Pools verfangen.

+++ NRW: Wieder Stress in Bonner Innenstadt – ein Fund machte dabei sogar die Polizei fassungslos +++

Wie die Feuerwehr Kleve berichtet, war es offenbar in das Schwimmbecken hineingefallen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Wie lange es dort bereits gefangen war, ist unklar.

Die Feuerwehr Kleve rettet Reh aus dem Pool. Foto: Foto: Feuerwehr Kleve

NRW: Feuerwehr rettet Tier

Das Reh machte bereits einen geschwächten Eindruck auf die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Und ließ die folgende Rettung widerstandslos über sich ergehen.

---------

Mehr aus NRW:

-----------

Schließlich konnte die Männer der Feuerwehr Kleve das Reh mit der Plane an den Beckenrand ziehen.

Ab in den Wald

In einer Schubkarre brachten sie das Tier schließlich behutsam zum nahegelegenen Waldrand. Wie die Feuerwehr berichtet sprang das Reh direkt auf, nachdem die Plane geöffnet wurde. Es lief schnell in Richtung Wald, na endlich wieder in Freiheit!

Das Reh lief nach seiner Befreiung schnell in den Wald. Foto: Foto: Feuerwehr Kleve

Der verrückte Einsatz dauerte etwa 45 Minuten. Beteiligt waren insgesamt elf Einsatzkräfte der Feuerwehr Kleve. (mia)