NRW-Restaurant bei „Mein Lokal, Dein Lokal“: Wie Kabel 1 die Betreiber auswählt, ist ungewöhnlich

Bei der Kabel 1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ sind diesmal ausschließlich Restaurants aus NRW dabei. In Werne, bei Lünen und Bergkamen, hat es das italienische Etablissement „L‘Italiano“ in die TV-Show geschafft.

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ sprechen die Betreiber über ihre Erfahrungen mit der Sendung, wie aufgeregt sie vorher waren und wie es überhaupt dazu kam, dass das Lokal aus NRW bei der Show dabei sein konnte.

NRW-Restaurant schafft es in TV-Sendung

Bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ treten fünf Gastronomien gegeneinander an. Das Ziel ist es, das beste Restaurant der Stadt zu finden. Jeden Tag wird in einem anderen Restaurant gegessen, die Gastronomen bekochen dabei einander. Am Ende werden Punkte verteilt und so ein Sieger erwählt. Moderiert wird die Sendung von Mike Süsser.

Das Ehepaar Carbone, dass ihr Restaurant „L’Italiano“ in Werne betreibt, war vor dessen Besuch sehr nervös. „Mein erster Gedanke war: Wie soll ich mich jetzt bloß verhalten?“, erzählt Alessandro später lachend. Erfahrungen mit Promis hatten er und seine Frau Giusi bisher nicht. Beworben hatten sie sich auch nicht für das TV-Format. Wie also kam es dazu?

NRW-Restaurant über Google entdeckt

„Die haben wohl unsere Google-Bewertungen gesehen, uns dann angerufen und gefragt, ob wir mitmachen wollen“, erzählt Giusi gegenüber den „Ruhr Nachrichten.“ Diese Option ließ sich das Paar erst mal durch den Kopf gehen und entschied dann: „Warum eigentlich nicht?“. Danach ging es erst mal zu einem Casting, bei dem acht Restaurants an einem Test-Essen teilnahmen. Zusammen mit vier weiteren Lokalen aus Hamm, Werl und Bergkamen, schaffte es das italienische Restaurant in die Sendung.

Sollten das Paar gewinnen, stehen ihnen ein goldener Teller und 3.000 Euro Preisgeld zu. Bisher hatten beide jedoch ihren Spaß mit den anderen Teilnehmern. Und selbst, wenn es nicht zum Sieg reichen sollte, gibt es doch gute Aussichten für das Restaurant in Werl. „Uns wurde gesagt, dass der Ansturm auf die Lokale meist sehr hoch ist, nachdem die Sendung im Fernseher ausgestrahlt wurde“, freut sich das Paar. „Wir bleiben gespannt und sind auf alles vorbereitet.“

Die Sendung mit Ehepaar Carbone wird vom 9. bis 13. September täglich um 17.55 Uhr bei Kabel 1 ausgestrahlt.