NRW: Restaurant geht drastischen Schritt – ist DAS bald Standard in Deutschland?

Düsseldorf. Ob das schon bald normal sein wird in deutschen Restaurants? Ein Lokal in Düsseldorf (NRW) hat das Bezahlen mit Bargeld abgeschafft.

Seit Mitte Oktober können Kunden, die das „Baba Green“ in Düsseldorf-Wehrhan besuchen, nicht mehr mit Bargeld bezahlen – egal wie gering der Betrag auch ist, Karte oder Bezahlapp auf dem Smartphone sind unverzichtbar.

NRW: Restaurant streicht Bargeld

„Wir wollen als modernes Unternehmen vorangehen und haben das Zahlen mit Bargeld abgeschafft“, erklärt Ozan Baran, Mitbegründer und Geschäftsführer des Restaurants in der NRW-Landeshauptstadt der „Rheinischen Post“.

Die Betreiber sehen große Vorteile. Kein Wunder, denn in anderen Ländern, vor allem Skandinavien, ist diese Art von Bezahlung verbreiteter als das Bezahlen mit Bargeld. Nirgends in Europa zahlen Kunden seltener mit Bargeld als in Norwegen.

Im Baba Green in Düsseldorf kann nur noch mit Karte oder Smartphone bezahlt werden.

Baban erklärt: „Der organisatorische Aufwand sei um einiges geringer. Das Besorgen von Bargeld und die tägliche Abrechnung fallen weg. Das spart anderthalb Stunden Zeit – täglich!“

Deutschland: Wird Kartenzahlung zum Trend?

„Außerdem ist es sicherer: Niemand muss mehr mit den Tages- und Wochenendeinnahmen in der Tasche zur Bank gehen“, so der Geschäftsführer zur „Rheinischen Post“. Auch laufe man keine Gefahr, Falschgeld anzunehmen.

Immer mehr bargeldlose Restaurants

In Nordrhein-Westfalen gibt es mit dem Lokal „Metzger & Marie“ in Köln bislang nur ein weiteres Restaurant, in dem das Bezahlen mit Bargeld nicht mehr möglich ist. In Hamburg und Berlin beispielsweise steigen immer mehr Betreiber auf Kartenzahlung um. Ist das die Zukunft?

Dass die Situation der in Norwegen schon bald ähnelt, ist zu bezweifeln. Die Deutschen hängen an Bargeld. Selbst in vielen Großstädten wie Frankfurt am Main gibt es noch immer viele Restaurants, in denen keine Kartenzahlung möglich ist.

Wie lange das noch so sein wird, wird sich zeigen. (cs)