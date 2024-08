NRW: Amerikaner besucht deutsches Restaurant – beim Blick in die Karte muss er schlucken

Wenn ausländische Besucher deutsche Städte besuchen, steht für viele neben den klassischen Sehenswürdigkeiten auch der kulinarische Exkurs weit oben auf der To-do-Liste. Schließlich bietet die deutsche Küche die ein oder andere Spezialität, die es nicht überall gibt. So ist es auch in einem traditionellen Restaurant in NRW.

Das Brauhaus Joh. Albrecht in Bielefeld steht für die klassisch deutsche Küche. Klöße, sämtliche Kartoffelgerichte und auch Käsespätzle stehen auf der Speisekarte des NRW-Lokals. Letzteres sorgte bei einem US-Amerikaner für großer Verwunderung.

NRW: Amerikaner bei Restaurantbesuch fassungslos

Der US-amerikanische Food-Influencer „ryaneatss“ ist bekannt für seine Food-Vlogs, in denen er immer wieder neue Spezialitäten probiert und bewertet. Über 50.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, auf TikTok hat er fast eine Million Follower. In der Food-Influencer-Welt ist er eine feste Größe.

In einem seiner neuesten Videos hat er sich einer besonderen Mission gewidmet: Der Amerikaner wollte unbedingt Käsespätzle probieren. Dies hat er im Brauhaus Joh. Albrecht in Bielefeld getan – doch schon vor dem ersten Bissen folgte für ihn der große Schock: Knapp 15 Euro kosten die Käsespätzle in dem Bielefelder Lokal.

Das konnte er kaum fassen. „Verdammt, das ist ganz schön viel“, betonte der Influencer in seinem Video, das in den sozialen Medien viral ging. Nach dem ersten Probieren war der Ärger über den Preis aber rasch verflogen. „Wahnsinnig lecker, unglaublich gut“, stellte er fest.

Follower werden deutlich: „Du musst nach Baden-Württemberg“

Seine Follower feierten den US-Amerikaner, der in NRW lebt, einmal mehr für seine Kulinarik-Tour ab. „Wie cool, dass du Käsespätzle gegessen hast, in Deutschland ist das ein Muss“, schrieb ein User unter seinem Video. Andere Follower hatten allerdings auch einen konkreten Rat an Ryan: „Du musst nach Baden-Württemberg, Spätzle kommen aus dem Schwabenland. Da schmecken die noch besser“, heißt es von einem Follower.

Er selbst verglich die Käsespätzle mit dem amerikanischen Mac and Cheese – dabei werden Makkaroni mit einer Käsesoße vermischt und meist mit geriebenem Käse im Ofen überbacken. Alle Schwaben und Spätzle-Liebhaber werden das aber wohl kaum gerne hören.