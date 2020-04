NRW: Rentner tot in Wohnung aufgefunden – jetzt kommt Schockierendes an Tageslicht

Hamm. Tödliches Drama in Hamm (NRW)!

Am Montagabend hatte eine Frau ihren Ehemann (75) tot in der Wohnung in Hamm (NRW) aufgefunden. Nach der Obduktion geht die Polizei Dortmund von einer Tötung aus. Jetzt haben die Ermittler eine Tatverdächtige in Gewahrsam.

NRW: Toter Rentner in Hamm – hat ihn seine Tochter umgebracht?

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um die 47-jährige Tochter des Opfers. Aufgrund von „tatrelevanten DNA-Spuren“ kann die Tötung des Rentners der Frau zugeordnet werden, so die Polizei.

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr wurde die Tochter des Toten festgenommen. Die 47-Jährige befindet sich nun wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Sie lässt sich von einem Anwalt vertreten und macht zudem von ihrem Schweigerecht Gebrauch.

