NRW: Renate sammelt Muscheln am Meer – zum letzten Mal in ihrem Leben

Noch einmal ans Meer, noch einmal den Sand zwischen den Zehen hindurchrieseln lassen, das Salzwasser schmecken, die raue Brise im Gesicht spüren und tief einatmen. Könnte man dieses Gefühl doch für immer festhalten. Das dürfte sich aus Renate aus NRW gedacht haben, die vermutlich das letzte Mal in ihrem Leben einen Tag am Strand genießen durfte.

Zusammen mit den Wunscherfüllern Elke, Frank und Christian vom ASB-Wünschewagen aus Münster durfte sie diesen Traum erleben. Für die Frau aus Rheine an der Ems in Westfalen, nahe der niederländischen Grenze, lag der Wunschort für den Kurztrip natürlich nahe. Wenn man schon in NRW lebt, ist die holländische Küste nicht weit.

NRW: Wünschewagen bringt Frau ans Meer

Als hätte der Wettergott gewusst, wie wichtig diese Fahrt für Renate werden würde, spielte er mit. Bei strahlendem Sonnenschein ging es zunächst nach Rheine, um die Dame einzupacken, und dann ging es auch schon in Nullkommanichts an den Strand. Vor Ort gab es ein überraschendes Wiedersehen.

Renates Töchter waren ebenfalls mit von der Partie, warteten schon am Parkplatz auf sie. „Die Freude war auf beiden Seiten riesengroß!“, freuten sich auch die Mitarbeiter vom Wünschewagen für die Familie. „Und sogleich wurde der Strandbesuch in Angriff genommen. Warm eingepackt genoss Renate die Sonne und den doch sehr starken Wind.“

NRW: Ausflug wird ein voller Erfolg

Damit dieser Tag noch so lange wie möglich in Erinnerung bleiben konnte, sammelten alle Muscheln und nahmen sie für später mit. Doch erst mal ging es in ein leckeres Restaurant für eine ordentliche Portion Kibbeling mit Pommes und Salat. „Es war ein sehr lustiges Beisammensein und viele schöne Gespräche wurden geführt. Zum Abschluss gab es dann noch einen gemeinsamen Spaziergang zum Hafen.“

Und dann war auch schon die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. „Renate sagte, dass sie sich so ein tolles Team und so eine schöne Fahrt niemals vorgestellt hatte“, schreiben die Wunscherfüller vom ASB-Wünschewagen ganz gerührt auf Facebook. „Bei der Ankunft in Rheine war Renate etwas geschafft, aber auch sehr glücklich über ihren Ausflug ans Meer. Unser Team verabschiedete sich mit den besten Wünschen für die Zukunft und freute sich gemeinsam mit Renate über diesen schönen Tag…“