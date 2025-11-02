Anwohner in NRW kriegen Post zu offenen Rechnungen – jetzt spricht die Stadt Klartext

Offene Rechnungen mag niemand und wenn Fristen nicht eingehalten werden, folgen schnell weitere Briefe. Und was das bedeutet, wissen wir alle: Mahngebühren! Also lieber direkt bezahlen, doch jetzt sollten Anwohner in NRW ihre Rechnungsaufforderungen lieber zweimal checken.

Die Stadtverwaltung von Recklinghausen warnt aktuell vor einer Welle betrügerischer E-Mails, die angeblich von der Stadtentwicklungsgesellschaft (SER) stammen. Kriminelle versuchen mit diesem Phishing-Trick, ahnungslosen Bürger*innen sensible Daten zu entlocken und Schaden anzurichten.

So erkennst du falsche NRW-Mails

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte zweifelhafte E-Mails sofort löschen. Keinesfalls solltest du enthaltene Links anklicken oder auf solche Mails antworten. Die Betrüger arbeiten geschickt und setzen darauf, dass ihre Nachrichten echt wirken. Besonders heimtückisch: Sie fordern die Übermittlung angeblich offener Rechnungen. Doch sei wachsam – es steckt Betrug dahinter!

++ Die schönsten Thermen und Saunen im Ruhrgebiet: Die 7 besten Adressen zur Entspannung ++

Glücklicherweise gibt es klare Hinweise, um die gefälschten E-Mails zu entlarven. Ein Blick auf die Absenderadresse lohnt sich. Wenn die Adresse nicht mit „@recklinghausen.de“ endet, kannst du sicher sein, dass die Nachricht nicht von der Stadt stammt. Doch aufgepasst: Die Kriminellen sind kreativ und nutzen täuschend echte Namen.

Weitere aktuelle Meldungen:

Die Stadtverwaltung appelliert an alle Bürger*innen aus NRW, besonders aufmerksam zu sein. Betrug durch Phishing-Mails nimmt seit längerer Zeit zu, daher ist es wichtig, sorgsam mit unbekannten Nachrichten umzugehen. Solche Mails könnten in jeder Stadt auftauchen – eine böse Überraschung, wenn persönliche Daten dadurch in falsche Hände geraten.