NRW: Fahranfänger rast mit quietschenden Reifen an Polizeikontrolle vorbei – seine Begründung überrascht selbst die Beamten

Recklinghausen. Eine bessere Ausrede ist diesem Fahranfänger (19) aus Recklinghausen (NRW) wohl nicht eingefallen...

Am Abend raste der 19-Jährige in Recklinghausen (NRW) mit extrem schnellem Tempo an einer Polizeistreife vorbei. Seine erfrischend ehrliche Begründung überraschte selbst die Beamten.

NRW: Junger Autofahrer rast an Polizeistreife vorbei – das hat üble Konsequenzen

Der 19-Jährige war gerade mit rasender Geschwindigkeit in einem Audi auf der Theodor-Körner-Straße unterwegs. Mit quietschenden Reifen bretterte er dort um eine Kurve.

Die Polizei in NRW hat einen Raser in Recklinghausen erwischt. Foto: imago images

Grund genug für die Beamten, den Fahranfänger zu stoppen und ihn nach dem Grund seiner Eile zu fragen.

Der Fahranfänger gab frei von der Leber zu: Der Fahrer eines grauen VW Golf GTi habe ihn zu einem Rennen herausgefordert – und ganz offensichtlich hatte der rasende 19-Jährige nicht im Traum daran gedacht, sich ihm geschlagen zu geben!

19-Jähriger verliert nicht nur das Rennen

Die Polizei machte seinem Traum vom Sieg allerdings einen Strich durch die Rechnung. Durch die Kontrolle verlor der 19-Jährige am Mittwochabend nicht nur das Rennen, sondern auch noch seinen Führerschein. Die Beamten stellten das Dokument sicher.

Zu dem anderen Fahrer konnte der Jugendliche keine Angaben machen. Hast du den Vorfall beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0800/2361-111 um Hinweise. (vh)