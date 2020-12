NRW: Ex-Real-Kassiererin deckte miese Zeitarbeit-Masche auf – jetzt erlebt sie ihr persönliches Weihnachtswunder

Rommerskirchen. Ein entspanntes Weihnachten? Das hat Heike Orzol aus Rommerskirchen (NRW) seit Jahren nicht mehr gehabt. „Immer die Angst den Job zu verlieren oder sowas, war nicht schön“, sagt sie.

Über zehn Jahre lang hat sich die 54-Jährige von einer Zeitarbeitsfirma an Unternehmen in NRW ausleihen lassen - ohne je in einem festen Job zu landen. Doch in diesem Jahr wendete sich endlich das Blatt für die ehemalige Real-Kassiererin.

NRW: Ex-Real-Kassiererin deckt miese Zeitarbeit-Masche auf

Heike Orzol hatte gekämpft - gegen eine Kündigung ihres Zeitarbeitsvertrags bei Real. Es ging um den Equal-Pay-Grundsatz und die Suche von Unternehmen nach Schlupflöchern, um Zeitarbeitnehmern weniger zahlen zu können als Festangestellten (mehr dazu hier >>>).

Heike Orzol verdiente nach eigenen Angaben knapp ein Drittel weniger als ihre festangestellten Kollegen bei Real. Foto: imago images / Future Image

Das ist Equal Pay

Regelt die Bezahlung von Leih-Arbeitnehmern

Gehaltsanpassung an Gehalt regulärer Mitarbeiter nach 9 Monaten in einem Unternehmen

Bezahlung soll an vergleichbare Position einer Firma angeglichen werden

Geregelt durch § 8 des AÜG

„Ich hab so dermaßen die Faxen dicke“, schimpfte Heike Orzol damals. Das Gericht sollte ihr schließlich Recht geben. Um die miese Zeitarbeits-Masche aufzudecken und „Politiker wachzurütteln, ging die 54-Jährige in die Öffentlichkeit, war unter anderem bei „Maischberger“ in der ARD zu sehen.

Heike Orzol (zweite v.l.) zu Gast bei „Maischberger“ in der ARD im September 2019. Foto: imago images / Future image

Raus aus der Zeitarbeit - rein in die Altenpflege

Richtig genießen konnte Heike Orzol ihren Erfolg vor Gericht damals nicht. Aus gesundheitlichen Gründen landete die 54-Jährige im Jahr 2019 in der Arbeitslosigkeit. Danach schwor sie sich, niemals wieder in einer Zeitarbeitsfirma anzuheuern.

Stattdessen bewarb sich die ehemalige Real-Kassiererin bei einem mobilen Altenpflege-Service aus NRW. Der gab ihr Anfang des Jahres als Quereinsteigerin eine Chance. Was sich daraus entwickelt hat, zaubert Heike Orzol ein erleichtertes Grinsen ins Gesicht.

Heike Orzol aus NRW erlebt ihr Weihnachtswunder

Nach einer Schulung im Februar begann ihr neuer Job in der Seniorenbetreuung. Im Spätsommer war die Probezeit geschafft. Seitdem hat sie ein festes Gehalt über dem Mindestlohn, eine faire Urlaubsregelung - eine Arbeit mit Perspektive.

Ihre Tätigkeit mit den Senioren bereite ihr sehr viel Freude. Mit ihrer offen-ehrlichen Art versuche sie täglich gute Laune zu verbreiten. „Ich bin immer froh, wenn ich es schaffe, die Menschen zum Lachen zu bringen“, sagt die Rommerskirchenerin. Es sei ein gutes Gefühl, helfen zu können.

Ihr persönliches Weihnachtswunder trotz des kraftraubenden Corona-Jahres: Ein unbeschwertes Fest ohne Sorge um den Job. Nichts wünscht sie sich mehr in diesem Jahr, als dass alles so bleibt, „und dass andere auch von der Zeitarbeit wegkommen.“