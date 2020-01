NRW: Razzien im ganz Deutschland! Stand eine „Staatsgefährdung“ unmittelbar bevor?

NRW. Groß-Razzien in ganz Deutschland!

Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gibt es in mehreren Bundesländern Durchsuchungen – so auch in NRW.

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstagmorgen auf Twitter mit.

Z.Zt. werden aufgrund von Ermittlungen der GStA Berlin wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin, Brandenburg, NRW und Thüringen vollstreckt. Weitere Einzelheiten und PM nach Abschluss der Maßnahmen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

_____________________________

Mehr Themen:

Junge Mutter schafft es mit Kinderwagen nicht in den Zug – Reaktion der Schaffnerin ist eine Frechheit

Wetter: Nach mildem Januar – kommt nun dieser Hammer auf uns zu?

Tatort (ARD): Zuschauer regelrecht wütend – „Ich könnte platzen“

_____________________________

Razzien in Deutschland: Ursache unklar

Durchsuchungen gebe es in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Weitere Einzelheiten gab die Behörde zunächst nicht bekannt.

Mehr in Kürze. (dpa)