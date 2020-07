NRW: Irre Szenen! Fahndung! Menschen sitzen in Restaurant – plötzlich heizt ein Auto mitten durch die Menge

Ein Video zeigt die unglaublichen Szenen. Ein schwarzer Fiat Punto rast mitten durch die Außengastrononomie eines Restaurants in der Innenstadt von Coesfeld (NRW).

Er prallt mit seinem Wagen gegen einen Blumenkübel, umher fliegende Teile verletzten zwei Passanten leicht. Wie durch ein Wunder passiert nichts Schlimmeres. Ein Kind kann sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite vor dem Raser retten. Das in den sozialen Medien kursierende Video zeigt Gäste, die nach dem Vorfall in Tränen ausbrechen.

NRW: Raser düst durch Außengastro und verletzt Passanten

Ein Video zeigt die Szenen nach der Irrfahrt. Die Gäste sind geschockt. Foto: privat

Seit Freitagabend ist ein Raser in NRW auf der Flucht vor der Polizei, nachdem er zwei Menschen durch rücksichtslose Fahrweise verletzt hatte. Ein versuchtes Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden.

Der 29-Jährige hatte am Freitagabend bei einer Polizeikontrolle in Coesfeld plötzlich Gas gegeben und während seiner rasanten Fluchtfahrt zwei Menschen verletzt und mehrere in Gefahr gebracht.

Oberstaatsanwalt: „Tödlicher Ausgang kaum zu vermeiden gewesen“

„Es ist lediglich einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass in dem Außenbereich der Gastronomie nicht ein Restaurantgast, Kellner oder sonstiger Passant den schmalen Bereich, den der Beschuldigte für seine Durchfahrt genutzt hat, betreten hat“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „In Anbetracht der hohen Geschwindigkeit des von dem von Beschuldigten gesteuerten Pkw wäre in diesem Fall ein tödlicher Ausgang kaum zu vermeiden gewesen.“

NRW: Staatsanwaltschaft Münster hat Mordkommission eingerichtet

Während das beschädigte, nicht zugelassene Fluchtfahrzeug mit gestohlenem Kennzeichen später gefunden wurde, ist der 29-jährige Fahrer aus Coesfeld weiter auf der Flucht. Am Dienstagnachmittag veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos und den Namen des Rasers.

Polizei sucht Rene Thorsten Werner

Sie sucht nach dem 29-jährigen Rene Thorsten Werner. „Die bislang erfolgten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen“, erklärte der Leiter der Mordkommission Erster Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux. „Wir suchen den 29-jährigen Coesfelder nun mit Bild.“

Die Polizei sucht Rene Thorsten Werner. Foto: Polizei Münster

Die Staatsanwaltschaft Münster hat eine Mordkommission eingerichtet, da ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden könne. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. (kv/ms)