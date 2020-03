NRW: Rätsel um Todes-Tragödie – 18-Jähriger rollt mit Auto in See

Olpe. Tragisches Unglück in Olpe (NRW)!

Ein junger Mann ist mit seinem Auto in einen See gerollt und ertrunken.

NRW: Mann rollt mit Auto in See und stirbt

Zeugen hatten am Montagabend beobachtet, wie das Auto des 18-Jährigen nahe eines Bootsstegs in den Biggesee in Olpe (NRW) rollte. Sie alarmierten die Polizei, die sofort Suchmaßnahmen in dem See einleitete. Die DLRG, die Feuerwehren Olpe und Attendorn sowie ein Rettungswagen suchten nach dem Fahrzeug.

Bis zum späten Abend gab es allerdings keine Spur von dem vermissten Mann. Gegen 22 Uhr unterbrachen die Einsatzkräfte die Suche auf Grund der Dunkelheit und schlechter Sichtverhältnisse.

Am Dienstagmorgen setzten sie die Suche nach dem 18-Jährigen schließlich fort. Taucher der Polizei nutzen Sonargeräten und auch die DLRG beteiligte sich erneut.

Auf dem Grund des Biggesees fanden die Einsatzkräfte den Pkw. In dem Wagen fanden sie die Leiche es 18-Jährigen.

Fremdverschulden ausgeschlossen – Unfallursache unklar

Eine Mordkommission leitete weitere Ermittlungen ein. Am Mittwochmorgen wurde die Leiche schließlich obduziert. Daraufhin hat die Polizei mitgeteilt, dass der 18-Jährige aus Olpe tatsächlich ertrank, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, bleibt bisher weiter unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. (nk)