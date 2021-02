NRW: Fünf Tote nach Feuer-Drama in Wohnhaus ++ Mordkommission ermittelt

Schreckliches Unglück in NRW!

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Radevormwald (NRW) bei Wuppertal im Bergischen Land sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Köln am Freitag mit. Eine Mordkommission der Polizei Köln und die Kölner Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen. Nähere Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

NRW: Ursache für den Brand noch unklar

Auch über die Opfer und die Ursache des Brandes wurden zunächst keine Informationen bekannt gegeben. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Köln sagte, die Pressehoheit liege bei der Staatsanwaltschaft. Der Erkennungsdienst habe die Arbeit aufgenommen. Der Vorfall hat sich in der Ortschaft Herbeck an der Elberfelder Straße ereignet.

Eine Mordkommission der Kölner Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe. Foto: Markus Klümper/dpa

Die Feuerwehr sei am Abend nach einem etwa zweistündigen Löscheinsatz wieder abgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Brandort sei der Polizei übergeben worden. Um 17 Uhr sei ein Notruf eingegangen, dass ein Wohnhaus brenne. Bei den Löscharbeiten seien die Einsatzkräfte dann auf die fünf Leichen gestoßen. Um etwa 19.30 Uhr sei die Feuerwehr wieder abgezogen. Es sei „nichts mehr zu machen gewesen“.

NRW: Mordkommission der Kölner Polizei ermittelt

Fensterscheiben an dem Haus seien zerborsten, sagte ein Fotograf vor Ort der dpa. Starke Spuren von Feuer seien aber nicht an dem Haus zu erkennen. Das weiße, langgestreckte Wohnhaus mit einem Erdgeschoss und einem teilweise ausgebauten Dachgeschoss liege an einer Hauptverkehrsstraße am Rande von Radevormwald.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Die Feuerwehr sei am Abend weitgehend abgerückt, die Polizei dagegen ist noch präsent. Der Unglücksort wurde weiträumig abgesperrt. (dpa/mg)