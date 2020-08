In NRW sorgte eine Python für einen Feuerwehr-Einsatz.

NRW: Python in Werne entdeckt! Feuerwehr rückt an – „Es liegt nahe, dass...“

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Werne im Kreis Unna (NRW). Dort war ein Python im Gras entdeckt worden – wie das Tier in die Öffentlichkeit kam, ist den Einsatzkräften ein Rätsel.

NRW: Polizisten finden Python im Gras

Die Schlange war am späten Donnerstagnachmittag in Werne-Wessel (NRW) im Gras gefunden worden.

Beamte der Polizei Unna forderten Verstärkung von der Feuerwehr an, um die eineinhalb Meter lange Python einzufangen.

Die rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften aus.

Die eineinhalb Meter lange Python wird von Feuerwehrleuten fachmännisch eingefangen. Foto: Feuerwehr Werne

Zwei Feuerwehrleute in Schutzausrüsten fingen das Tier ein, legten es in einen Behälter und brachten es zur Feuerwehrwache in Stockum.

NRW: „Es liegt nahe, dass...“

Dort warteten zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr Kamen, die im Umgang mit Schlangen erfahren sind und die dunkel-braun gemusterte Schlange als Teppichpython identifizierten.

Wie die Teppichpython an ihren Fundort gekommen ist, ist noch unklar. Aber: „Es liegt nahe, dass jemand sein Terrarium offengelassen hat“, so ein Sprecher der Feuerwehr Werne (NRW).