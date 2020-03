Duisburg: In den Fängen der Menschenhändler! Prostituierte wird schwanger – grausam, zu was sie gezwungen wird

Duisburg. Sie belegten ihre Opfer mit einem Schwur, brachten sie nach Europa und beuteten sie hier brutal aus. In Duisburg (NRW) ist nach fast zwei Jahren Anfang des Jahres ein Urteil im sogenannten Vodoo-Prozess gefallen. Die Haupttäterin muss für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter, ihr Lebensgefährt erhielt zwei Jahre und drei Monate.

Der Prozess offenbarte ein Phänomen, dass Ermittlern beim Bundeskriminalamt Sorge bereiten. Denn seit Jahren steigt die Zahl der nigerianischen Frauen, die Opfer von Menschenhandel werden. In seinem jährlichen Bericht listet das BKA 2018 61 Personen auf. Fast annähernd so viele wie aus Rumänien und Bulgarien. Aber auch die Zahl der Tatverdächtigen aus Nigeria ist seit Jahren ansteigend.

Duisburg: So brutal operiert die nigerianische Mafia

DER WESTEN hat Einblick in ein vergleichbares Gerichtsurteil erhalten, die das Vorgehen der nigerianischen Schleuser zeigen.

In Duisburg fiel im Januar das Urteil gegen zwei Menschenhändler aus Nigeria. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Die Täter:

Bea (alle Namen geändert) arbeitet schon in ihrer Heimat Nigeria als Escort-Dame. Sie stahl ihrem Vater Gold und lieh sich Geld von einer Freundin, um sich die Reise nach Europa zu finanzieren. Hier wolle sie Kommunikation studieren, sagte sie ihren Eltern. Doch Bea war schon vorher klar, dass sie auch in Europa als Escort-Dame arbeiten werde.

Unerlaubt arbeitete sie in Deutschland, Belgien und Spanien. 2006 wird sie in Oberhausen festgenommen und kommt in U-Haft. Sie stellt einen Asylantrag, in dem sie sich als liberischer Herkunft ausgibt. Ihre Abschiebung wird ausgesetzt, sie arbeitet weiter als Prostituierte.

2015 kommt sie in Duisburg-Hochfeld unter und lernt im Dortmunder Club Village Jordan kennen. Sie beendet ihren Job als Sexarbeiterin und zieht zu ihm nach Gelsenkirchen. Später bekommen die beiden ein Kind. Jordan ist der Sohn einer nigerianischen Mutter und eines deutschen Vaters. Er besucht die Hauptschule in Solingen, macht später einen Realschulabschluss. Doch er ist ein guter Fußballer und verdient als Profi-Fußballer sein Geld. Nach seiner Karriere macht er eine Ausbildung im Metallbau. Das Gericht wird später sagen, er habe seiner Lebensgefährtin Bea aus Liebe vertraut und billigend in Kauf genommen habe, dass „etwas nicht stimmt“ bzw. „etwas Falsches läuft“.

Dora kommt 2016 nach Duisburg. Sie arbeitete in Nigeria als Verkäuferin und Produktionshelferin in einer Erdnussfabrik.

Die Opfer:

Sie leben in Nigeria in prekären Verhältnissen, teils ohne festen Wohnsitz und interessierten sich daher für ein Leben in Europa. Ihre Hoffnung: ein besseres Leben, als Friseur, Haushälterin oder Verkäuferin.

Beispiel Ina: Sie wächst im Haushalt ihrer Großmutter in Nigeria auf. Nach deren Tod arbeitet sie als Haushälterin in Benin-Stadt. Hier wird sie vom Hausherrn immer wieder vergewaltigt. Als dessen Ehefrau davon erfährt, verliert Ina ihren Job. Über eine Freundin lernt sie einen Mann kennen, der ihr eine Einreise nach Europa schmackhaft macht. Für 55.000 Euro könne sie nach Europa kommen. Dort würde sie, glaubt sie zumindest, als Haushälterin arbeiten.

Der Juju-Schwur:

Zur Absicherung muss Ina wie viele andere Frauen vor ihrer Abreise den Juju-Schwur leisten. Bei Juju handelt es sich um ein spirituelles Glaubenssystem, welches als Bestandteil des Glaubens an Hexerei in westafrikanischen Regionen weit verbreitet ist.

Einem Juju-Priester schwören die Frauen, dass sie für ihre Einreise einen hohen Geldbetrag an die Schleuser zahlen würden und den Anweisungen der Schleuser Folge leisten würden. Bei dem Betrag soll es sich um 50.000 Euro gehandelt haben. Falls sie die Forderungen der Schleuser nicht erfüllen würden, würden sie den Verstand verlieren und „alle Krankheiten der Welt“ bekommen und im schlimmsten Fall sogar sterben würden, droht der Juju-Priester.

Während des Rituals müssen die Frauen Muscheln mit Wasser schlucken, dem Priester Haare vom Kopf und Augenbrauen sowie Unterwäsche übergeben, teilweise muss auch Hühner- und Schildkrötenblut getrunken oder mit stinkendem Wasser geduscht werden.

Die Schleusung:

Zwei Tage nach dem Schwur fliegt Ina nach Paris. Am Flughafen trifft sie auf Dora. Meist werden die Frauen in Nigeria von Mittelsmännern der „Schleusungsorganisation“ vermittelt, vereinzelt rekrutieren die Täter und Täterinnen in diesem Fall auch selbst vor Ort in Nigeria.

Mithilfe falscher Daten beantragen die Frauen einen nigerianischen Pass und stellen anschließend in Frankreich oder Griechenland ein Visum bei den Botschaften. Sie erhalten von den Schleusern ein Handy mit Prepaid-Sim-Karte, worüber sie Anweisungen während ihrer Schleusung erhalten. Außerdem bekommen sie mindestens 1.000 Euro. Flugtickets und Hotelzimmer werden von den Schleusern bezahlt. Über Frankreich und Belgien, Griechenland, Türkei oder Ägypten landen die Frauen letztlich in Deutschland.

Die Madame:

In Duisburg angekommen, gewährt die „Madame“ Bea den neu eintreffenden Frauen Unterschlupf und macht ihnen klar, dass sie fortan als Prostituierte arbeiten würden. Sobald sie die Schulden beglichen hätten, wären sie frei. Vor Ort werden ihnen Pass, Handy und Gepäck weggenommen und an den Juju-Schwur erinnert. Sie fürchten die Ächtung ihrer Familie und die Folgen des Schwurs und arbeiten daher als Prostituierte.

Bea sammelt wöchentlich das Geld der Frauen ein und gibt Teile an die Schleusungsorganisation weiter. Ein Anteil bleibt bei ihr - in ihrem Fall 25.000 Euro. Sie erklärt den Frauen, dass sie für eine Stunde Sex 50 Euro verlangen sollten, und kaufte Unterwäsche für sie. Die Kosten werden in ihnen in Rechnung gestellt.

Chuk wird später als vor Gericht als Mittäter betrachtet. Zwischen ihm und Bea kommt es zum Streit. Bea zieht aus und kommt bei Freunden unter. Als die Polizei die Wohnung dort durchsucht, findet sie mehr als 100.000 Euro Bargeld - versteckt in DVD-Hüllen.

Dazu eine Schuldenkladde mit 14 weiblichen Vornamen und sechs gefälschten Pässe. Später legt Bea eine neue Tabelle in einem Schulheft an. Versehen ist das Heft mit dem Hinweis: „My note of payment and my life story. God help me.“

NRW: Auch in Braunschweig war eine Frau angeklagt, weil sie als Madame andere Frauen zur Prostitution gezwungen hatte. Foto: dpa

Das Martyrium:

„Madame“ Bea nimmt die Neuankömlinge zunächst bei sich auf. Von hier werden sie in ein Bordell weitervermittelt. Täglich muss Ina dort 130 Euro an den Betreiber zahlen. Ihr als Prostituierte verdientes Geld gibt sie an Bea ab. Insgesamt sind es 42.000 Euro. Als sie einmal den Verdacht hat schwanger zu sein, gibt ihr Bea Medikamente zum Schwangerschaftsabbruch. Zusammen mit Wodka nimmt sie diese ein. Später bekommt sie eine Abbruchblutung. Doch Bea zwingt sie, am nächsten Tag wieder im Bordell zu arbeiten. Spuren die Frauen nicht, wird ihnen Gewalt angedroht.

Die neuen Gefahren:

Inzwischen soll der „Oba“ von Benin, das traditionelle Oberhaupt der Region, aus der viele betroffene Frauen kommen, die Voodoo-Schwüre von Menschenhandelsopfern aufgehoben haben. Doch zum Positiven hat das die Lage für die nigerianischen Frauen dadurch nicht entwickelt. Denn zunehmend drängen brutale Geheimbünde nach, verdrängen immer mehr die „Madames“.„Diesen Jungs geht es nicht mehr um psychologische Konditionierung mit irgendwelchen Schwüren. Das ist nur noch blanker Terror“, sagt Daniel Atokolo, Nigerianische Behörde zur Verhinderung von Menschenhandel, NAPTIP, gegenüber dem Deutschlandfunk.

Ein Aussteiger erklärt: „Am Ende geht es doch nur ums Geld. Europa ist hungrig. Hungrig nach verbotenen Dingen. Drogen, minderjährige Mädchen, alles Verbotene. Und Nigeria hat eben das passende Angebot dafür. Solange ihre Waren gefragt sind, werden die Schwarze Axt und all die anderen Geheimgruppen weiter Erfolg haben und viel Geld machen.“

Das sagt ein Ermittler:

Thomas Jungbluth, Ermittler beim LKA, sagte gegenüber DER WESTEN: „Nigerianische Bruderschaften sind ehemalige Studentenverbindungen, die kriminelle Netzwerke unterhalten. Sie sind vorwiegend, aber nicht nur, im Bereich Menschenhandel aktiv. Wir haben in den letzten zwei Jahren drei größere Verfahren gehabt, die sehr aufsehenerregend gewesen sind, unter anderem in Duisburg und Bochum. Hier haben Prostituierte ausgesagt, dass sie mit Voodoo-Zauber unter Druck gesetzt und zur Prostitution gezwungen worden sind. Sie wurden im ersten Schritt in Nigeria gefügig gemacht, ausgeschmuggelt und in Deutschland gezwungen in einem Bordell zu arbeiten. Mithilfe des Voodoo-Zaubers gelingt es den Tätern, die Frauen bei Stange zu halten.“

Hinweise, dass in NRW die berüchtigte Organisation „Die schwarze Axt“ tätig ist, liegen der Landesregierung bislang nicht vor.