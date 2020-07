NRW: Abstruse Ankündigung – dreht ProSieben „GNTM“ bald HIER?

Spielt sich die Casting-Show von Heidi Klum bald in NRW im Grünen ab?

Kommt Heidi Klum mit ihren Model-Anwärterinnen für die neue „GNTM“-Staffel nach NRW? Auf Anfrage von RTL brachte ProSieben eine ganz bestimmte NRW-Stadt für die neue Staffel ins Gespräch.

NRW: Wird hier bald die neue GNTM-Staffel gedreht?

Wegen der Corona-Krise könnte die kommende Staffel der Casting-Show möglicherweise nicht wie sonst rund um den Globus, sondern komplett in Deutschland gedreht werden.

Und was läge da näher als NRW, dem Heim-Bundesland von Modelmama Heidi Klum?

Das ist Nordrhein-Westfalen (NRW):

das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Und dabei schwebt ProSieben angeblich eine ganz bestimmte Stadt vor: Bocholt im Münsterland. Das berichtet „RTL“.

NRW: „Produzieren in der Mode-Metropole Bocholt“

Denn auf eine Anfrage des Kölner Privatsenders, ob es stimme, dass „GNTM“ komplett in Deutschland gedreht werden soll, antwortete ProSieben-Sprecher Christoph Körfer: „Ja, wir produzieren GNTM für 2021 in der Mode-Metropole Bocholt.“

+++ Wetter in NRW: Noch scheint die Sonne vom Himmel – aber schon bald ... +++

Doch im nächsten Satz wird es dann zu absurd, um wahr zu sein: „Dazu können wir verraten, dass wir GNTM wahrscheinlich in Zukunft montags zeigen. Das hängt aber davon ab, wann Dieter Bohlen Zeit hat“, zitiert „RTL“ den Sprecher.

Da ProSieben wohl kaum ernsthaft Heidi Klum und Dieter Bohlen in einer Modeljury platzieren will, ist auch der Rest der Antwort eher fragwürdig einzustufen. Schließlich bezieht sich der Münchener Sender mit Bocholt genau auf die Stadt, in der RTL sein letztes großes TV-Projekt „Das Sommerhaus der Stars“ abgedreht hat.

Während Heidi Klum als unangefochtene Modelmama bei „GNTM" fest im Sattel sitzt, musste sie dagegen bei einer anderen TV-Show kürzlich ihren Platz räumen.