NRW: Preis-Schock – jetzt musst du auch noch DAFÜR draufzahlen

Preiserhöhungen hier, Preisanpassungen da: Die Bürger in NRW mussten sich in diesem Jahr bereits warm anziehen. Inflation und die aktuelle politische Lage haben die Preise in vielen Bereichen massiv in die Höhe getrieben. Jetzt wurde bekannt, dass auch ein echter Verkaufsschlager kurz vor der Weihnachtszeit teurer geworden ist: der beliebte Weihnachtsbaum.

+++ Mülheim: Schock für Anwohner – DIESE Kosten steigen deutlich +++

Wer dieses Jahr wieder einen Tannenbaum aufstellen möchte, der muss noch tiefer in die Tasche greifen als sonst. Die Gründe dafür sind eindeutig.

NRW: Das lässt Tannenbaum-Preise nach oben treiben

Schuld ist, keine große Überraschung, unter anderem die Inflation. „Aufgrund von Marktbeobachtungen und Gesprächen mit den Produzenten wird es voraussichtlich, bedingt durch die aktuelle Inflation, erwarten wir eine leichte Preissteigerung bei Weihnachtsbäumen für die kommende Weihnachtssaison“, teilte Eberhard Hennecke mit.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt Centro dreht an der Preisschraube – HIER trifft Besucher der Schlag! „Frech“

Ebenso seien die Produktionskosten der beliebten Tannen nach Angaben des Vorsitzenden der Fachgruppe Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger im Landesverband Gartenbau NRW und im Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger gestiegen. Hinzu kämen gestiegene Lohn- und Transportkosten sowie die Erhöhung der allgemeinen Lebenshaltungskosten. Um als Weihnachtsbaumproduzent noch Geld zu verdienen und die Qualität der Weihnachtsbäume zu erhalten, seien die Verkäufer daher gezwungen, die Preise in diesem Jahr anzupassen.

Kann man sich einen Weihnachtsbaum noch leisten?

Die Preisanpassung ist glücklicherweise nicht so gravierend, wie befürchtet. Der Vorstand der Fachgruppe Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger teilte mit, dass die Preiserhöhungen moderat ausfallen werden. Zwischen 21 und 29 Euro pro laufenden Meter Nordmanntanne werden die Weihnachtsbäume kosten. Im vergangenen Jahr waren es maximal 27 Euro. „Wir sind uns bewusst, dass der leicht erhöhte Preisrahmen von 21 bis 29 Euro pro laufender Meter Nordmanntanne Auswirkung auf die Verbraucher haben kann“, so Vorsitzender Eberhard Hennecke. „Wir möchten jedoch betonen, dass die Qualität und Schönheit unserer Weihnachtsbäume unverändert bleiben. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Wert, den echte Weihnachtsbäume dem Weihnachtsfest verleihen, den Preis rechtfertigt.“

Das könnte dich auch interessieren:

Weihnachtsbäume sind in NRW ein geliebter Teil der Weihnachttradition. In den letzten Jahren haben immer mehr Discounter wie Aldi, Lidl und Co. ebenfalls Weihnachtsbäume zum Verkauf angeboten. Doch der Trend geht hin zur Regionalität: „Inzwischen werden 25 Prozent der Bäume direkt bei landwirtschaftlichen Betrieben gekauft. 25 Prozent im Straßenhandel und der Rest in Supermärkten sowie in Garten- und Baumärkten“, heißt es. Ob sich in diesem Jahr alle Familien, die einen regionalen und qualitativ hochwertigen Weihnachtsbaum wünschen, diesen auch leisten können, bleibt abzuwarten.