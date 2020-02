NRW: Postbote stellt Mann (57) Paket zu – dann macht der etwas völlig Irres

Ein Paketzusteller erlebte bei einem Kunden in Wesel eine unangenehme Überraschung. (Symbolfoto)

Wesel. Streit per Post: In Wesel (NRW) gerieten ein Paketzusteller und ein Empfänger an der Haustür aneinander. Die beiden Männer lieferten sich einen kuriosen Kugelschreiber-Kampf!

NRW: Mann klaut Postboten den Kugelschreiber

Es gehört zur täglichen Arbeit eines Paketzustellers: Klingeln, Päkchen aushändigen, Unterschrift zur elektronischen Bestätigung einholen, weiterfahren.

Doch bei dem Zusammentreffen eines 24-jährigen Paketzustellers mit einem Mann in Wesel (NRW) lief alles anders!

Der 57-Jährige nahm das Paket in Empfang, setzte anschließend mit einem elektronischen Kugelschreiber seine Unterschrift auf das Tablet des Postboten – und steckte dann den speziellen Kugelschreiber einfach in seine Hostentasche!

Kampf um Kugelschreiber eskaliert

Der überraschte Postbote bat mehrmals darum, seinen für die Arbeit wichtigen Stift zurück zu bekommen – doch der Dieb blieb hart.

Also versuchte der junge Mann, ihm den Stift aus der Hosentasche zu ziehen. Es kam zur Rangelei: Der 57-jährige Weseler schubste den Postangestellten zu Boden, der sich dabei verletzte und die Polizei rief.

Vor den Beamten behauptete der Mann, er sei zuerst angegriffen worden – und rückte erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizisten den Kugelschreiber wieder heraus.

Die Polizei Wesel sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Hinweise an 0281-107-0.