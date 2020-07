Ein vermeintlicher Postbote in NRW brachte statt der Post jede Menge Ärger ins Haus.

NRW: „Postbote“ klingelt an der Tür – als der Bewohner öffnet, beginnt der Horror

Ein Mann in Bonn (NRW) reagierte nichtsahnend auf ein harmloses Türklingeln, als er sich plötzlich in Lebensgefahr befand.

Denn der vermeintliche Postbote, der an der Tür eines Wohn- und Geschäftshauses klingelte, hatte einen schrecklichen Plan.

NRW: Mann an Haustür überwältigt

Als es am Samstag bei einem Mann am Königsplatz in Bonn (NRW) klingelte, ahnte er nichts Böses, ging durch das Treppenhaus eines mehrgeschossigen Wohnhauses zur Tür.

Der Mann auf der anderen Seite gab an, „Post“ zu bringen – doch als der Bewohner die Tür öffnete, wurde sie sofort von den Unbekannten weiter aufgedrückt.

Zwei Männer kamen dabei in den Hausflur, riefen „Überfall“, schlugen ihrem Opfer ins Gesicht. Als dieses am Boden lag, trat einer der Täter nochmal auf ihn ein. Außerdem sollen beide Angreifer Schusswaffen dabei gehabt haben.

NRW: Polizei sucht falsche Postboten

Der leicht verletzte Hausbewohner konnte sich aufrichten und lief über das Treppenhaus in seine Wohnung im Obergeschoss – dort rief er aus einem Fenster um Hilfe. Zeugen hörten die Rufe, alarmierten die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten die Täter nicht mehr schnappen, sie waren bereits geflohen. Auch eine Fahndung mit einem Spürhund brachte keinen Erfolg.

Deshalb sucht die Polizei jetzt öffentlich nach den Männern. Sie sind schätzungsweise zwischen 20 und 25 Jahren alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Sie hatten beiden schwarze Haare und sprachen Deutsch mit leichtem Akzent, dazu sahen sie südländisch aus. Einer trug graue Kleidung, der andere Schwarze. Sie sollen mehrere Schlüssel aus dem Haus geklaut haben.

Zeugenhinweise an die Polizei Bonn (NRW) unter 0228-150. (kv)