NRW: Polizistin außer Dienst stoppt Wahlkampfhelfer – jetzt werden schwere Vorwürfe laut

Wuppertal. Diese Kontrolle hat für eine Polizistin in Wuppertal (NRW) nun möglicherweise ein großes Nachspiel.

Im Sommer 2020 hatte sie außerhalb ihrer Dienstzeit vor ihrer Straße einen Mann beobachtet, der von Haustür zu Haustür ging. Sie stellte den Mann mit Migrationshintergrund und ließ die Fahndungsdatenbank nach ihm durchsuchen. Bloß: Der Mann war ein Wahlhelfer der Wuppertaler SPD – die der Beamtin nun Racial Profiling vorwirft. Jetzt beschäftigt das NRW-Innenministerium der Fall.

NRW: Polizistin kontrolliert Wahlkampfhelfer – Racial Profiling?

Wie aus einem Bericht an den Innenausschuss des Landtags hervorgeht, war die Frau im Juni 2020 in Wuppertal Opfer von Einbrechern geworden. Wenige Wochen später habe sie an ihrer Straße eine seltsame Beobachtung gemacht: Ein Fremder habe „verschiedene Hauseingänge aufgesucht und nach ihrem persönlichen Eindruck im Bereich naheliegender Häuser 'Deckung' gesucht.“

------------------------

Das ist das Land NRW:

NRW ist das bevölkerungsreichte Bundesland in Deutschland

Landeshauptstadt ist Düsseldorf

hat 17,9 Millionen Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist 34.100 Quadratkilometer groß

bekannte Persönlichkeiten aus NRW: Ludwig van Beethoven, Peter Paul Rubens, Michael Schumacher

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU)

wird von CDU und FDP regiert

-----------------------------

Tatsächlich hatte der Kommunalpolitiker mit Migrationshintergrund laut SPD-Fraktion Flyer für den damaligen Kommunalwahlkampf in Briefkästen gesteckt.

Da er keine Flugblätter mehr dabeihatte, glaubte die Beamtin dem Mann das nicht und ließ - obwohl sie eigentlich in Düsseldorf arbeitet und nicht im Dienst war - die Fahndungsdatenbank nach ihm durchsuchen.

Wuppertaler SPD legt Beschwerde ein – nun muss sogar das Innenministerium ran

Dann ließ sie ihn nach eigenen Angaben gehen. Einen Vorgang legt sie dazu nicht an. Erst durch eine Beschwerde der Wuppertaler SPD bei der Polizei wurde der Fall dort bekannt.

+++ Corona-Lockdown in NRW: Schönheitssalon-Inhaberin in großer Sorge – „Es stehen Existenzen auf dem Spiel“ +++

Die Behörde beanstandete gegenüber der Frau, dass sie nicht Bescheid gesagt hatte - und legte den Fall dann zu den Akten. Doch damit ist der Fall wohl noch nicht erledigt.

Das NRW-Innenministerium will den Vorgang nun noch einmal prüfen, denn laut dem Kommunalpolitiker hatte die Polizistin zu ihm gesagt, dass in der Gegend viele Leute herumliefen, die so aussähen wie er - und einbrechen würden. In einem zur Klärung gedachten Telefonat mit der Polizei sei er dann gefragt worden, „wie er sich denn selbst vom Aussehen her in dieser Wohngegend einordnen würde“, so der Kommunalpolitiker.

-----------------------------

Mehr News aus NRW:

Köln: Joggerin im Wald vergewaltigt! Jetzt warnt die Polizei vor weiteren Taten

Bochum: Rettungskräfte in turbulentem Doppeleinsatz! Erst Wohnhäuser überflutet, dann Horror-Unfall auf der A448

NRW: Junge (12) leblos aufgefunden – Todesursache noch unklar

-----------------------------

Auch deswegen wirft die SPD-Fraktion der Beamtin Racial Profiling vor. Racial Profiling beschreibt laut Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) eine polizeiliche Maßnahme, die „nicht auf einer konkreten Verdachtsgrundlage oder Gefahr erfolgen, sondern allein aufgrund von rassifizierten oder ethnisierten Merkmalen – insbesondere Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit.“ (dav/dpa)