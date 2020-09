In NRW artete die Kontrolle eines Transporters aus.

NRW: Polizisten inspizieren Van – sie können nicht glauben, was sie im Inneren finden

Es war ein Routine-Einsatz: Als Beamte des Ordnungsamtes in Altena (NRW) einen Schrottsammler kontrollieren, ahnten sie nicht, was sie tatsächlich alles in dessen Van finden würden.

NRW: Ordnungsamt kontrolliert Schrottsammler – dann wird es kurios

Mehrere Personen fuhren vergangene Woche durch Altena (NRW), sammelten Schrott ein. Als Beamte des Ordnungsamtes die Schrottsammler kontrollieren wollten, zeigten die sich unkooperativ, deshalb wurden Polizisten hinzugezogen.

Nach einer ersten Lageeinschätzung wurden ebenfalls Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes hinzugeholt.

Die stellten schließlich fest, dass keiner der Beteiligten über eine Berechtigung zum Sammeln von Altmetall oder Ähnlichem verfügte – außerdem war der Wagen nicht mit entsprechenden Abfall-Warntafeln gekennzeichnet.

Doch damit nicht genug: Der Van kam zwar frisch von der Hauptuntersuchtung, verlor aber trotzdem Öl aus einer lockeren Schelle.

NRW: DAS war alles im Inneren des Wagens

Beim Blick in das Innere des Transporters dann der nächste Schock: Neben Altmetall hatten die Schrottsammler auch Gefahrgut gesammelt und transportiert. Daneben standen diverse Lack- und Farbdosen geöffnet und teilweise auslaufend auf der Ladenfläche.

Der Inhalt des Vans, der bei Ordnungsamt, Polizei und Verkehrsdienst für Erstaunen sorgte. Foto: Polizei Märkischer Kreis

Die Weiterfahrt mit dem Van wurde erstmal untersagt, Beamte der Stadt Altena entsorgten die Gefahrgüter gegen Gebühren. Die Beschuldigten verstießen mit ihrer Aktion gegen die Gewerbeordnung, das Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Fahrpersonalverordnung, die Straßenverkehrsordnung und das Gefahrgutbeförderungsgesetz.

Besonders kurios: Während der Maßnahmen durch das Ordnungsamt und der Polizei kamen drei Familienmitglieder der Betroffenen extra aus Dortmund angereist, um die Angelegenheit zu klären.

Das ging allerdings nach hinten los – denn die Angehörigen kamen mit einem Auto, das in Rumänien zugelassen war, und schon seit einiger Zeit in Deutschland steuerpflichtig ist. Die Quittung: Eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. (kv)