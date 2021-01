NRW: Die Polizei hat einen furchtbaren Fund in einem Kofferraum gemacht. (Symbolbild)

NRW: Polizisten finden tote Mutter (48) in Kofferraum – Haftbefehl gegen ihre Tochter (22)!

Bonn. Die Polizei Bonn (NRW) hat bei einer routinemäßigen Untersuchung einen furchtbaren Fund gemacht.

Die Beamten ermittelten wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und untersuchten dazu ein abgeschlepptes Auto aus Bonn (NRW). Im Kofferraum fanden sie völlig überraschend eine Leiche.

NRW: Polizei macht furchtbaren Fund im Kofferraum

Anwohner hatten das halb auf der Straße parkende Fahrzeug in Bonn bereits am 28. Dezember gemeldet. Ein Funkstreifenwagen stellte damals augenscheinlich frische Unfallspuren an dem verschlossenen Wagen fest.

NRW: Die Anwohner hatten die Polizei gerufen, weil ein Auto zur Hälfte auf der Straße parkte. Foto: Polizei Bonn

Die Beamten suchten den eingetragenen Fahrzeughalter in Königswinter auf. An der Hauswand fanden sie Spuren, die zu den Beschädigungen am abgestellten Auto passten. Von der potentiellen Besitzerin des Wagens fehlte jedoch jede Spur.

NRW: Die Polzei stellte das Auto sicher. Foto: Polizei Bonn

Das Fahrzeug stellten die Beamten daraufhin sicher, es parkte seit dem auf dem Gelände des Abschleppunternehmens. Das Verkehrskommissariat übernahm zunächst den Fall, bis sie ihn nach dem Leichenfund an die Mordkommission weitergaben.

So soll die Leiche in den Kofferraum gelangt sein

Die Verstorbene wurde geborgen und im Institut für Rechtsmedizin untersucht. Es handelt sich demnach um eine 48-jährige Frau. In den Fokus der Ermittlungen geriet schnell deren 22-jährige Tochter, die gemeinsam mit der 48-Jährigen in einer Wohnung in Königswinter lebte.

Noch am Abend des grausamen Fundes gab sie an, am ersten Weihnachtstag in einen heftigen Streit mit ihrer Mutter geraten zu sein.

Dabei seien sie aneinander geraten. Gemeinsam mit einer 15-jährigen Freundin es sei zu „Gewalthandlungen gegen die Atemwege Ihrer Mutter“ gekommen, an deren Folgen die 48-Jährige verstarb.

Partner soll sich beteiligt haben

Durch weitere Vernehmungen erhärtete sich auch der Tatverdacht gegen den Teenager. Nach derzeitigen Erkenntnissen schalteten die zwei mutmaßlichen Täter später außerdem deren 16-jährigen Freund ein. Er soll sich an der versuchten Beseitigung der Leiche beteiligt haben.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter gegen die Tochter und ihre Freundin Haftbefehle wegen Totschlags. Die Ermittlungen dauern an. (vh)