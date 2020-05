NRW: Am Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es zu einem Streit unter vier Männern.

NRW: Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Düsseldorf! 20-Jähriger mit Messer verletzt – Täter auf der Flucht

Düsseldorf. Am 1. Mai-Feiertag kam es am Düsseldorfer Hauptbahnhof in NRW gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Vier Männer stritten sich aus bisher unbekannten Gründen. Dann zog einer ein Messer.

Der Unbekannte verletzte einen 20-Jährigen dabei so schwer, dass er in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Die Bundes- und Landespolizei NRW konnte drei der vier Männer festhalten und identifizieren. Der vermeintliche Messerstecher flüchtete.

NRW: Der vermeintliche Messerstecher vom Düsseldorfer Hauptbahnhof machte sich aus dem Staub. Foto: imago images / Jürgen Ritter

Als sie einen der Männer (23) durchsuchten, fanden die Beamten Betäubungsmittel. Aktuell wird ermittelt, ob Drogen der Grund des Streits waren.

---------

Mehr News aus NRW:

Ebay Kleinanzeigen: Frau aus Düsseldorf bietet Schuhe an – widerlich, was sie dann erleben muss

NRW: Kurioser Fund! Mann nimmt Nähmaschine von Straße mit – als er DAS darin findet, traut er seinen Augen nicht

NRW: Polizei nimmt illegalen Puff hoch – eine der Damen hatte gerade...

---------

Die Polizei NRW sucht nun nach dem flüchtigen Messerstecker vom Düsseldorfer Hauptbahnhof. (ldi)