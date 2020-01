Verfolgungsjagd in Hagen und Herdecke: Eine Polizeikontrolle eskalierte.

NRW: Polizei will Raser kontrollieren – der trifft eine dumme Entscheidung

Es begann mit einer Polizeikontrolle - die dann völlig eskalierte.

Eine Streifenwagenbesatzung aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis wollte einen Autofahrer gegen 23 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten.

NRW/Hagen: Zwölf Polizeiautos an Verfolgungsjagd beteiligt

Doch der 43-Jährige machte keine Anstalten zu bremsen - im Gegenteil: Er trat aufs Gas und fuhr mit seinem Opel davon. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit raste der Mann in Richtung Hagen, wie die Polizei mitteilt.

Auch an roten Ampeln machte der Mann nicht Halt. Er bretterte mit seinem Kleinwagen über die Eckeseyer Straße und und dann unter der Altenhagener Brücke hindurch in Richtung Körnerstraße. Inzwischen beteiligten sich immer mehr Streifenwagen an der Verfolgung des Mannes: Etwa ein Dutzend Polizeiautos aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und aus Hagen jagten den Raser.

Wagen krachen aufeinander

Dann kam es zum Crash: Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem VW den Graf-von-Galen-Ring in Richtung Märkischer Ring. Der Opel krachte in den Wagen des jungen Mannes.

Der 43-jährige Raser verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der 24-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide in Krankenhäuser, die Autos mussten abgeschleppt werden.

Warum der Mann derart waghalsig vor der Polizei geflohen war, ist noch unklar. Die Polizei entnahm dem 43-Jährigen eine Blutprobe, weil es Hinweise darauf gab, dass er Drogen genommen haben könnte. (pen)