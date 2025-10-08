Großeinsatz an Berufsschule in Paderborn – Schülerin wird notoperiert

An einer Berufsschule in NRW kommt es am Mittwochnachmittag (8.Oktober) zu einem Großeinsatz der Polizei. Wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte läuft der Einsatz am Westfalenkolleg in Paderborn seit ungefähr 13.15 Uhr.

Nun ist klar: Eine Schülerin musste in Folge der schweren Verletzungen notoperiert werden.

Polizeieinsatz in Paderborn: Schülerin schwer verletzt

Ein dramatischer Polizeieinsatz erschüttert am 8. Oktober Paderborn (NRW): In einer Sporthalle eines Weiterbildungszentrums am Fürstenweg wurde nämlich am frühen Nachmittag eine junge Frau Opfer eines Messerangriffs. Die Schülerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wird derzeit in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei in einer offiziellen Pressemeldung bestätigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 13:15 Uhr in einem Weiterbildungszentrum am Fürstenweg in Paderborn. Augenzeugen zufolge griff ein Mann (25) die Schülerin mit einem Messer an und anschließend flüchtete der mutmaßliche Angreifer in unbekannte Richtung.

Mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen – es ist ein 25-jähriger Mann

Die Wende kam weniger als eine Stunde später: Gegen 14:00 Uhr meldete sich der mutmaßliche Täter selbst bei der Polizei. Beamte nahmen ihn wenig später im Bereich des Padersees widerstandslos fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Deutschen aus Paderborn – ersten Angaben zufolge ebenfalls Schüler der Einrichtung.

Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren – auch das Schulgebäude wird derzeit noch durchsucht. Zu weiteren Details wie Tätern und genauen Hintergründen hielt sich der Sprecher zunächst noch bedeckt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aktuell jedoch keine. Der Einsatz läuft noch.

