NRW: Vorsicht! Polizei warnt vor neuer Corona-Betrugsmasche

Die Corona-Pandemie bedroht nicht nur die Gesundheit und Existenzen – sie bietet auch Betrügern neue Methoden, andere Menschen zu bestehlen.

Die Polizei NRW warnt jetzt ausdrücklich vor einer Corona-Abzocke.

NRW: Polizei warnt vor Corona-Betrug am Telefon

Was bisher der Enkeltrick war, ist jetzt die dreiste Corona-Masche. Die Polizei NRW deckt eine neue Gefahr durch Betrüger auf. Dabei rufen die Täter ihre Opfer an, geben sich als deren Verwandten aus.

---------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

---------------------------------

Der angebliche Verwandte behauptet, er rufe von einem Krankenhaus aus an und habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Doch der Betrug wird noch perfider.

NRW: So fies gehen die Betrüger vor

Denn der Betrüger spielt am Telefon einen sehr schlimmen Gesundheitszustand vor – und behauptet, nur ein teures Medikament aus den USA könne ihn vor der Verlegung auf die Intensivstation retten.

+++ Coronavirus: Vier Monate vor Heiligabend! Weihnachtsmärkte in Köln vor Absage +++

Der Rest des Betrugs läuft wie der Enkeltrick ab: Ein vermeintlicher Freund will das Bargeld in einem Umschlag bei dem Opfer abholen. Erst am Dienstag kam es zu einem derartigen Betrugsversuch in Hagen, den das 79-jährige Opfer aber glücklicherweise durchschaute.

Die Kriminalpolizei NRW warnt daher ausdrücklich davor, auf Geldforderungen am Telefon einzugehen. Stattdessen sollte man das Gespräch schnellstmöglich beenden und den persönlichen Kontakt zu den Verwandten suchen – oder den Notruf der Polizei wählen. (kv)