NRW: Passant macht Gruselfund im Wald – Polizei vor großem Rätsel

Es muss eine ganz schöne Horrorvorstellung für jeden Spaziergänger sein, was einem Passanten NRW am Freitagabend (6. Januar) widerfahren ist. Ein Spaziergänger machte in einem Wald in Hagen eine gruselige Entdeckung. Jetzt steht die Polizei vor einem großen Rätsel.

NRW: Passant mit Gruselfund

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen jetzt in einer gemeinsamen Presserklärung bekannt gaben, wurden am frühen Freitagabend (5. Januar) in einem kleineren Waldstück unterhalb der Kleingartenanlage Goldberg mehrere Knochen gefunden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob es sich hierbei um menschliche Überreste handelt. Es wurden weitere Ermittlungen durch eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen übernommen, welche derzeit noch andauern.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen können zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.