NRW: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer – seine Reaktion macht sprachlos

Als die Polizei in NRW einen betrunkenen Autofahrer stoppt, reagiert der überraschend. (Symbolfoto)

Ein betrunkener Autofahrer in Krefeld (NRW) wollte bei einer Polizeikontrolle besonders pfiffig sein – seine Aktion ging allerdings so sehr nach hinten los, dass sogar die Polizisten schmunzeln mussten.

NRW: Polizisten halten betrunkenen Autofahrer an

Der Autofahrer war am Montag offensichtlich betrunken in Krefeld (NRW) an der Bahnstraße unterwegs, als er der Polizei vor Ort auffiel.

Die Beamten stoppten den Wagen – doch statt sich seinem Schicksal zu ergeben, setzte der Fahrer zu einer skurrilen Aktion an.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Auf Facebook macht die Polizei Krefeld den Vorfall nicht ohne Humor öffentlich.

NRW: „Bringt übrigens gar nichts“

So ist der angehaltene Fahrer tatsächlich vor den Augen der Beamten aus seinem Auto gestiegen,um mit seinem Beifahrer den Platz zu tauschen – „und anschließend unschuldig zu gucken“, heißt es in dem Beitrag.

Doch: „Das bringt übrigens gar nichts“. Denn die Beamten fielen nicht auf den belustigenden Betrugs-Versuch herein, schrieben trotzdem eine Anzeige gegen den Fahrer.

Kommentar der Beamten: „Teufelskerle!“ Die Reaktionen der Facebook-Nutzer sind teilweise wütend, teilweise belustigt. So wird die Krefelder Polizei in NRW gelobt: „Euer Humor ist der Hammer, so macht das Lesen Spaß“. (kv)