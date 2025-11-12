Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen am NRW-Bahnhof – DB-Gäste werden es sofort sehen

Vom 14. bis 16. November 2025 wird die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf ihre Präsenz rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof deutlich ausweiten.

Ziel der Maßnahme ist es, Straftaten frühzeitig zu verhindern, potenzielle Täter zu erkennen und das Sicherheitsgefühl der Reisenden zu stärken. Dabei kommen zusätzliche Einsatzkräfte zum Einsatz.

NRW: Streifen und Kontrollen werden verstärkt

Wie bereits beim bundesweiten Schwerpunkteinsatz im Oktober, erhält die Bundespolizei Unterstützung durch die Bundesbereitschaftspolizei. Der erhöhte Personaleinsatz ermöglicht intensivere Kontrollmaßnahmen und eine stärkere Überwachung auf und um den Hauptbahnhof in Düsseldorf. Der Bahnhof zählt zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in NRW und bewältigt täglich Tausende Reisende.

Die hohe Passagierfrequenz bringt auch Herausforderungen mit sich. Besonders unter Einfluss von Alkohol oder Drogen kommt es oft zu Auseinandersetzungen. Schlägereien oder andere sicherheitsrelevante Vorfälle sind keine Seltenheit, weshalb die Bundespolizei in NRW den Fokus auf Prävention und schnelle Reaktionsfähigkeit legt, um die Lage zu entschärfen.

Bundespolizei will Reisende in NRW schützen

Die verstärkten Einsätze sollen langfristig dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl der Pendler und Reisenden am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu fördern. Ziel ist es, durch sichtbare Präsenz ein Zeichen für Sicherheit in NRW zu setzen. Gleichzeitig soll die Maßnahme potenzielle Straftäter frühzeitig abschrecken, bevor es zu Eskalationen kommt.

Düsseldorf bleibt somit Schauplatz wichtiger Sicherheitsmaßnahmen in NRW. Durch präventive Einsätze am Hauptbahnhof will die Bundespolizei für mehr Vertrauen bei Reisenden sorgen. Die Aktion verdeutlicht die Anstrengungen der Behörden, eines der größten Reisezentren in Nordrhein-Westfalen sicherer zu gestalten.