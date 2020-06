NRW: Polizei schnappt Ziege – sie ahnt nicht, was der Bock im Streifenwagen veranstalten wird

Werdohl. Ups! Die Polizei Märkischer Kreis hat in Werdohl bei Lüdenscheid in NRW eine Ziege aufgegabelt, die sich auf eine unschöne Art und Weise für ihre Rettung bedankte.

Am Montagmorgen um kurz vor 6 Uhr spazierte die freilaufende Ziege an einer Tankstelle am Mühlenweg entlang. Die Angestellten der Tanke staunten nicht schlecht, als sie den schwarzen Bock erblickten.

NRW: Polizei sucht Besitzer

Sie riefen sofort die Polizei. Die Beamten aus NRW nahmen die Ziege im Streifenwagen mit und machten sich auf die Suche nach dem Besitzer. Mit Hilfe einer Passantin war der schnell gefunden.

NRW: Die Ziege bedankte sich auf eine nicht so schöne Art und Weise. Foto: Polizei Märkischer Kreis

Und der Bock genoss die freie Fahrt mit dem Streifenwagen – bedankte sich aber auf gemeine Art und Weise. Denn auf der Rückbank erleichterte sich das Tier.

Die Ziege konnte für die kurze Fahrt einfach nicht einhalten. Ende vom Lied: Die Rückbank und die Mütze des Praktikanten mussten gereinigt werden.

Wie die Polizei Märkischer Kreis in NRW mitteilt, haben die Beamten es aber gerne für das Tierwohl getan. (ldi)