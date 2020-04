NRW: Polizei nimmt illegalen Puff hoch – eine der Damen hatte gerade...

In drei Monaten wurden eine Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wir zeichnen die Ausbreitung des Virus nach.

Köln. In Köln (NRW) können einige Männer die Corona-Krise wohl nicht ohne einen Bordellbesuch überstehen. Denn die Kripo Köln entdeckte am Freitagvormittag eher zufällig ein eingerichtetes Bordell in Deutz.

Eigentlich suchte die Kripo NRW nach einem Mann, der einen 36-Jährigen am 15. April in Köln-Porz bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt hat.

An der Siegesstraße in Köln durchsuchten die Beamten ein Mehrfamilienhaus. Den Täter (41) fanden sie nicht vor, dafür einen illegalen Puff.

Wegen der Corona-Krise haben Bordelle in NRW geschlossen. (Symbolbild) Foto: imago images / McPHOTO

In eigens eingerichteten Separees fand die Kripo ein halbes Dutzend Prostituierter vor. Eine der Damen, eine 52-Jährige, war gerade dabei ihren 58-Jährigen Freier in Empfang zu nehmen, als die Beamten den Raum stürmten.

-----------

Das sind die Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Das Krasse: der Hausbesitzer (28) hatte übers Internet Mieterinnen angeworben. Die Prostituierten hatten im Netz ihre Dienste angeboten.

-----------

Weitere News aus NRW:

Coronavirus: NRW führt Maskenpflicht ein – und plötzlich wird DAS zum irren Trend

NRW: Feuer-Drama in der Nacht! Mann stirbt in seiner Wohnung

NRW: Schwerer Brand im Teutoburger Wald! Brandstiftung? Polizei fasst Verdächtige und lässt sie wieder frei

-----------

Der Ordnungsdienst der Stadt Köln und weitere Polizisten nahmen sich außerdem dem Fall an. Der Freier und alle vor Ort angetroffenen Prostituierten wurden gemäß der Corona-Schutzverordnung belangt.

+++ Ruhrgebiet: Maskenpflicht ab Montag – Verkehrsbetriebe warnen: „Nur durch...“ +++

Der Hausinhaber muss sich nun wegen des Betriebes eines illegalen Bordells verantworten. (ldi)