NRW: Frau seit über einem Monat vermisst – wo ist Daniela Z.?

Vermisstenaufruf! Wer hat Daniela Z. aus NRW gesehen?

Seit über zwei Monaten fehlt von einer Frau aus Lüdenscheid (NRW) jede Spur. Um noch eine Chance zu haben, die Vermisste zu finden, sind die Ermittler auf die Hilfe von Zeugen angewiesen.

NRW: Keine Spur von Daniela Z. aus Lüdenscheid

Es ist bereits über zwei Monate her, dass Familie und Freunde ein Lebenszeichen von Daniela Z. bekommen haben. Mit jedem weiteren Tag wird die Sorge größer.

Wer hat diese Frau aus NRW gesehen? Foto: Polizei Märkischer Kreis

Zuletzt gesehen wurde die 40-Jährige am 25. September in Lüdenscheid-Hellersen. Seitdem ist sie wie vom Erdboden verschwunden. Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet dringend um Hinweise.

NRW: Polizei hofft auf Zeugen

Die Vermisste ist 1,54- eter groß, schlank und trägt braunes halblanges Haar. Was sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, weiß man nicht.

Damit sie endlich gefunden werden kann, hofft die Polizei auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Mit einem Fahndungsfoto wird nun intensiv nach ihr gesucht.

Wer die 40-Jährige gesehen hat, Informationen zu ihrem Aufenthaltsort oder Verschwinden sagen kann, soll sich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei melden. (cg)