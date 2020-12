NRW: Lauter Knall! Anwohner dürften ihren Augen kaum getraut haben – weil DAS auf ihrer Terrasse liegt

Ein lauter Knall reißt Anwohner in NRW aus dem Schlaf. (Symbolbild)

Ein laute Knall reißt Anwohner in NRW aus dem Schlaf.

In der Nacht gegen 0.50 Uhr gab es in Kamp-Lintfort (NRW) einen lauten Knall Auf der Terrasse einer Wohnung stand der Grund. Was war passiert?

NRW: Lauter Knall! Dann machen Anwohner irre Entdeckung

Die Anwohner konnten ihren Augen sicher kaum glauben, als sie den Ursprung des Knalls auf der Terrasse vorfinden sollten. Dort stand plötzlich ein großer silberner BMW. Drumherum lag alles in Schutt und Asche.

Wie die Polizei Wesel berichtet verlor eine 20-jährige Frau aus Rheinberg beim Abbiegen in die Niersenbruchstraße die Kontrolle über den Wagen.

+++ NRW: Frau macht traurige Entdeckung am Straßenrand – dann geht das Rätsel los+++

----------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------------

.

Das Auto kam erst auf der Terrasse zum Stillstand. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

NRW: Das ist der Grund für den Krach

Das Auto durchbrach die Hecke und den Zaun, prallte gegen die Hauswand und kam auf der Terrasse zum Stillstand. Zum Glück waren die Bewohner der Erdgeschosswohnung zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zu Hause. Sie dürften sich bei ihrer Wiederkehr jedoch sehr gewundert haben.

--------------

Mehr aus NRW:

NRW: Furchtbarer Unfall an Bahnübergang – Frau bezahlt Leichtsinn mit ihrem Leben

NRW: Mann (43) stirbt nach Schießerei an Tankstelle – Polizei fahndet nach Beschuldigtem

Hund in NRW: Polizei findet Welpen in einem Kühlschrank – und deckt vermutlich organisiertes Verbrechen auf

------------------

Laut Polizei blieben die Fahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin aus Moers unverletzt. Beide sind glücklicherweise nochmal mit dem Schrecken davon gekommen. Durch den Aufprall entstand jedoch ein großer Sachschaden. (mia)