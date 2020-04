NRW: Polizei kontrolliert Mercedes-Fahrer (19) – als die Beamten den Kofferraum öffnen, hagelt es Anzeigen

Die Polizei hat in NRW einen Mercedes-Fahrer kontrolliert und überraschende Entdeckungen gemacht. (Symbolbild)

Kamen. Außerhalb der Corona-Krise wäre diese Polizeikontrolle in NRW wohl vollkommen anders verlaufen.

Aber in diesen außergewöhnlichen Zeiten machte die Polizei am späten Samstagabend in Kamen (NRW) einen äußerst ungewöhnlichen Fund.

NRW: Polizei kontrolliert Mercedes – Fahrer jubelt Beamten Wasser unter

Gegen 23.30 Uhr hielt eine Polizeistreife an der Unnaer Straße nahe der A1 einen Mercedes an. Darin: Der 19-jährige Fahrer und sein Beifahrer (34). Dachten die Beamten zumindest zuerst. Die Zahl der Passagiere sollte am Ende nach oben korrigiert werden.

Doch zunächst fiel den Beamten auf, dass der Fahrer offenbar unter Drogen stand. Um das zu überprüfen, sollte der 19-Jährige eine Urinprobe abgeben. Dabei versuchte er, die Einsatzkräfte zu täuschen und ihnen Wasser statt Urin zu geben. Doch der Versuch misslang.

Polizei findet Drogen, Waffen und blinde Passagiere!

Der Test fiel positiv aus. Auch danach staunten die Beamten nicht schlecht. So machten sie neben Drogen und Waffen (Teleskopschlagstock, Schlagring und Messer) im Kofferraum eine überraschende Entdeckung.

So versteckten sich dort zwei junge Männer (17 und 19) aus Unna.

Männer kassieren saftige Strafe

Beide waren vor der Kontrolle schnell über den Rücksitz in den Kofferraum geklettert. Damit versuchten sie offenbar, eine Strafe wegen des derzeit geltenden Kontaktverbots zu verhindern.

Aber daraus wurde nichts. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, Verstößen gegen das Waffengesetz und dem Verstoß gegen das bestehende Kontaktverbot. Der Fahrer kassierte außerdem eine Anzeige wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. (ak)