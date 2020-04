NRW: Polizei hebt IS-Zelle aus – Männer sollen Anschläge und ein Attentat in Deutschland geplant haben

Die Polizei hat am Mittwochmorgen in verschiedenen Städten in NRW vier Islamisten festgenommen, die Anschläge in Deutschland geplant haben sollen. Das teilte die Generalbundesanwaltschaft mit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Festgenommenen aus NRW zu einer Zelle des "Islamischen Staats" (IS) gehörten. Sie sollen Kontakt zu IS-Funktionären in Syrien gehabt haben.

NRW: Terrorzelle des IS ausgehoben

Gegen die vier tadschikischen Staatsbürger lagen Haftbefehle vor. Spezialkräfte der Polizei nahmen die Männer in Essen, Neuss und Siegen sowie im Kreis Heinsberg fest. Die Wohnungen wurden durchsucht.

Ein weiterer Angehöriger der Zelle sitzt bereits seit 15. März 2019 in Untersuchungshaft. Alle fünf sind dringend tatverdächtig, eine Terrorzelle gegründet zu haben.

Aus den Haftbefehlen geht hervor: Die Beschuldigten sollen sich im Januar 2019 dem "Islamischen Staat" angeschlossen haben. In dessen Auftrag sollen sie gemeinsam eine Zelle in Deutschland gegründet haben.

Die Männer kamen als Flüchtlinge nach Deutschland. Zunächst sollen sie geplant haben, in Tadschikistan an Kämpfen gegen die Regierung teilzunehmen. Dann änderten sie die Pläne.

Sie sollen in Deutschland tödliche Anschläge vorbereitet haben. Dabei sollen sie im Kontakt mit hochrangigen IS-Führungsmitgliedern in Syrien und Afghanistan gestanden haben, von denen sie entsprechende Anweisungen erhielten.

Attentat auf Islamkritiker geplant

Die fünf Verdächtigen haben es mutmaßlich auf Einrichtungen von US-amerikanischen Streitkräften in Deutschland und Einzelpersonen abgesehen. Ein Mordanschlag auf eine Person, die sich aus der Sicht der mutmaßlichen Terroristen islamkritisch in der Öffentlichkeit geäußert hatte, gehörte laut Haftbefehl auch zu den Plänen der Verdächtigen.

Einer der mutmaßlichen Terroristen soll das ausgesuchte Opfer bereits ausgespäht haben. Auch US-amerikanische Luftwaffenstützpunkte in Deutschland wurden auskundschaftet.

Die Verdächtigen verfügten laut Generalbundesanwaltschaft über scharfe Schusswaffen und Munition. Diese wurden bei der Durchsuchung nicht gefunden. Die Ermittler stießen bislang nur auf Datenträger und Geld.

Einer der Verdächtigen verschaffte sich Anleitungen zur Herstellung von Spreng- und Brandsätzen. Material hierfür wurde im Netz besorgt. „Das zeigt, dass die Beschuldigten es sehr ernst meinten“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Ein Anschlag stand nicht unmittelbar bevor, aber es gab abstrakte Anschlagspläne. (jg)