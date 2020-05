NRW: Tödliche Gefahr! Kriminelle Banden gehen jetzt immer öfter DIESEN drastischen Schritt

Ein lauter Knall, dann geht alles blitzschnell und sie rauschen mit ihren hochmotorisierten Geschossen in die Nacht davon. Im Gepäck nicht selten fette Beute. Der klassische Banküberfall ist längst altmodisch geworden. Im Jahr 2020 kommen die Gangster nachts und haben es auf die Geldautomaten abgesehen.

NRW ist besonders betroffen. Das hat vor allem geografische Gründe.

NRW: Neue Dimension - immer mehr Geldautomatensprengungen

145 Mal schlugen Geldautomatensprenger bis Ende April in Deutschland zu. 72 der Angriffe auf Automaten ereigneten sich in NRW. Das liegt vor allem daran, dass der Großteil der Täter aus den Niederlanden heraus operiert. Das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen geht davon aus, dass 80 bis 90 Prozent der Fälle von einem „fluiden Netzwerk“ aus Subkulturen aus den Großräumen Utrechts und Amsterdams heraus begangen werden.

400 bis 500 Personen seien das, polizeierfahren, gründlich in der Vorbereitung, schnell in der Durchführung, heißt es von der Ermittlungskommission „Heat“ des LKA.

Bei ihrer Flucht setzen die Täter auf Motorroller oder hochmotorisierte Fluchtwagen, besonders beliebt sind RS Modelle der Marke Audi mit 400 bis 600 PS. Nach der Sprengung flüchten die Täter mit Affenzahn Richtung der Niederlande. Nicht selten setzen sie dabei ihr Leben aufs Spiel.

Immer wieder setzen sich die Täter immensen Risiken aus, donnern mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort. Im Februar endete das für zwei Männer nach einer versuchten Geldautomaten-Sprengung in Emmerich tödlich. Foto: dpa

Erst letzte Woche kam es auf der A52 bei Roermond zu einem verheerenden Unfall. In dem Unfallwagen, einem Audi, fanden Beamte Sprengstoff. Zwei Insassen konnten festgenommen werden, einer weiteren Person gelang die Flucht. Die Männer hatten es zuvor wohl auf einen Geldautomaten in Schwelm abgesehen. Ein Streifenwagen hatte dort den langsamen Audi vor einer Bankfiliale entdeckt, die mutmaßlichen Geldautomatensprenger daraufhin mit Vollgas die Flucht ergriffen.

Nicht immer geht das für Täter glimpflich aus. Ende Februar starben zwei Insassen bei einem Unfall auf der A12. Ihr Wagen war gegen einen Lkw geprallt. Ein dritter Autoinsasse flüchtete schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer auf der Flucht nach einer erfolglosen Geldautomatensprengung am Niederrhein waren.

---------------------

Zahl gesprengter Geldautomaten in NRW (Stand Ende April):

2018: 108 (68 Versuche)

2019: 104 (53 Versuche)

2020: 72 (43 versuche)

---------------------

Immer häufiger kommt Sprengstoff zum Einsatz

In Corona-Zeiten beobachten die Ermittler eine drastische Zunahme der Geldautomatensprengungen in NRW. Ende April waren es bereits 72 Fälle. Die Vorjahreszahl von 104 Geldautomaten-Angriffen dürfte damit deutlich übertroffen werden.

Was den Ermittlern dabei noch mehr Sorgen macht, ist eine andere Entwicklung. Denn die Sprenger setzen immer häufiger auf radikalere Methoden. Gingen die Täter die Automaten die letzten Jahre in der Regel mit einem Gasgemisch an, kommt nun vermehrt auch Plastiksprengstoff zum Einsatz. „Die Nutzung von Sprengstoff birgt die Gefahr höherer Fremdgefährdung durch das erheblich größere Schadensbild“, erklärt Frank Scheulen, Erster Kriminalhauptkommissar beim LKA, gegenüber DER WESTEN.

Gefahr für Ermittler am Tatort

Wie das aussehen kann, erlebte ein Mann in Bonn. Der Anwohner erlitt bei einer Geldautomatensprengung mit Sprengstoff ein Knalltrauma. Sein Wohnhaus musste evakuiert werden.

In Bochum durchschlug eine über 100 Kilogramm schwere Rückwand-Tür des Geldautomaten eine Rigips-Wand und landete direkt im Ankleidezimmer einer Nachbarwohnung.

Auch für die Ermittler birgt der Sprengstoffeinsatz große Gefahren bei der Tatortarbeit, beispielsweise durch nicht umgesetzte Sprengstoffe, so LKA-Sprecher Scheulen.

---------------------

Gesprengte Geldautomaten in NRW im Mai:

12. Mai, Lippetal

12. Mai, Voerde-Friedrichsfeld

3. Mai, Wuppertal

2. Mai, Kleve-Materborn

1. Mai, Rheda-Wiedenbrück

---------------------

Sparkassen-Sprecher: „Ist ein Hase-Igel-Spiel“

„Es ist ein großes Glück, dass noch niemand Unbeteiligtes zu Schaden gekommen ist“, sagt daher auch Volker Willner, Pressesprecher des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, im Gespräch mit DER WESTEN.

30 Sparkassen-Automaten waren von Angriffen in diesem Jahr betroffen, nur in elf Fällen waren die Sprengungen erfolgreich. Die Zahl der erfolgreichen Sprengungen habe in den letzten Jahren abgenommen, so der Sprecher. Doch komplett zu verhindern seien sie eben nicht, gesteht Willner. „Es ist ein Hase-Igel-Spiel.“

Zu Schadenssummen wollte sich die Sparkasse nicht äußern. Viel schlimmer als die gesprengten Automaten und die Beute seien meist ohnehin die Schäden an Wohnhäusern oder Geschäftsstellen. Nicht selten gleichen die Geschäftsstellen nach einer Sprengung einem Schlachtfeld und müssen monatelang geschlossen bleiben.

Verdrängungseffekt aus den Niederlanden Richtung NRW

Doch warum steigt die Zahl der Geldautomatensprengungen in NRW so drastisch? Die Ermittler der EK Heat machen einen Verdrängungseffekt aus den Niederlanden Richtung Deutschland für den Anstieg in NRW verantwortlich.

„In den Niederlanden die Anzahl der Geldausgabeautomaten erheblich reduziert und die noch vorhandenen besser gesichert“, so LKA-Sprecher Scheulen. Die Folge: die Täter weichen immer häufiger nach NRW aus., wo noch immer viele ältere Modelle im Einsatz sind.

Banken setzen auf Farbpatronen und Verpuffungsanlagen

Wie rüsten sich also die Banken und Sparkassen gegen dieses Phänomen? „Es gibt nicht den einen Geldautomaten, sondern ganz verschiedene Modelle, die zum Einsatz kommen und unterschiedlich geschützt sind“, erklärt Sparkassen-Sprecher Willner. Farbpatronen oder Verpuffungsanlagen seien Maßnahmen, auf die man zum Schutz zurückgreife.

Doch die Täter schreckt auch das oft nicht ab. Immer wieder entdecken Ermittler Katzenstreu vor den gesprengten Automaten, weil die Täter das über die Farbpatronen kippten, um die Geldscheine vor einer Färbung zu retten. Aber längst ist auch für solche Geldscheine ein Zweitmarkt in Osteuropa entstanden.

Ein gesprenger Automat in Herzogenrath. Der Schaden ist oft enorm. Foto: Polizei Aachen

Für die Ermittlungskommission „Heat“ und ihre niederländischen Kollegen sind es schwierige Ermittlungen, die nicht selten aufgrund der Professionalität der Täter schon in einer Frühphase scheitern. Umso größer war der Coup, der den Ermittlern im April vergangenen Jahres in Heiligenhaus gelang. Auf frischer Tat fassten Spezialeinsatzkräfte zwei Männer (19 und 22), die gerade dabei waren einen Automaten mit einem Gasgemisch zu sprengen. Zwei Komplizen wurden noch am Abend gefasst, weitere weitere Mittäter später in den Niederlanden.

NRW: Immer häufiger schlagen Geldautomatensprenger in Deutschland zu. Dieses Foto zeigt zwei gefasste Sprenger bei der Arbeit. Foto: Polizei Düsseldorf

Inzwischen ist vor dem Düsseldorfer Landgericht der Prozess gegen die marrokanisch-niederländische Bande gestartet. Neun Fälle werden ihnen zu Last gelegt. Nur drei Sprengungen brachten Erfolg. Doch die Beute ist mit 380.000 Euro dennoch beachtlich.

Die Anklageschrift liefert Einblicke in das Vorgehen der mutmaßlichen Täter. Sie waren mit auf falschen Namen gemieteten Transportern und darin geladenen Motorrollern am Vortag aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist.

Im April startete gegen sechs mutmaßliche Automatensprenger in Düsseldorf der Prozess. Sie waren in Heiligenhaus auf frischer Tat ertappt worden. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Mit dabei meist ein Vorschlaghammer für die Eingangstür, ein Brecheisen für die Automatenverkleidung und Flaschen mit einem Sauerstoff-Acetylen-Gemisch. Mit einer Lanze wurde das Gemisch in den Automaten eingeleitet, mit einem Draht und einer Taschenlampe mit Elektroschock-Funktion die Sprengung herbeigeführt.

Ihre Fluchtroller setzten sie in zwei Fällen wenig später in Brand, fackelten dabei ein Abschlaghäuschen eines Goldclubs und eine Dorfkapelle gleich mit ab. Die LKA-Ermittler waren den Sprengern auf die Spur gekommen. Statt in einem warmen Geldregen standen die Geldautomatensprenger plötzlich im Nebel. Dann schlug das SEK zu. Jetzt warten mehrere Jahre Gefängnis auf sie.