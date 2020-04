Die Polizei hat am Hauptbahnhof in Hagen (NRW) einen verletzten Mann gefunden. (Symbolfoto)

NRW: Polizei findet verletzten Mann am Hauptbahnhof – und steht vor einem Rätsel

Hagen. In Hagen (NRW) haben am Samstag drei Unbekannte einen Mann verprügelt. Die Täter schlugen am Nachmittag auf der Rückseite des Hauptbahnhofs zu.

Die Polizei fand das 59-jährige Opfer aus Hagen (NRW) mit Kopfverletzungen vor – und steht nun vor einem Rätsel.

NRW: Drei Männer verprügeln 59-Jährigen

Wie die Polizei mitteilte, wollte das spätere Opfer gegen 15.50 Uhr auf der Rückseite des Hauptbahnhofs an der Werdestraße seine Notdurft verrichten. Die drei Täter folgten dem 59-Jährigen hierhin, griffen aus dem Nichts an.

Eine Beschreibung der Schläger konnte der Hagener nicht geben. Wegen seiner Kopfverletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten sich unter der Nummer 0800 688 8000 bei den Beamten zu melden. (nr)